為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

澎縣議會後劉陳昭玲時代 正副龍頭之爭引發外界矚目

澎湖縣議會副龍頭之爭，傳出國民黨有意推出許國政角逐。（許國政提供）

澎湖縣議會副龍頭之爭，傳出國民黨有意推出許國政角逐。（許國政提供）

2023/08/11 14:18

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕6連霸國民黨籍澎湖縣議長劉陳昭玲，因涉及貪污案件自動請辭議長生效後，旋即進入後劉陳時代，依法一個月之內要完成正副龍頭補選，外界認為副議長藍凱元扶正呼聲高，無人能匹敵，但副議長職務則呈現群雄並起局面，國、民2黨都有可能推出人選角逐。

此次澎湖縣議會召開臨時會，第一天就傳出震撼彈，甫以千萬元天價交保的議長劉陳昭玲，當場宣讀辭去議長聲明書。依據「澎湖縣議會組織自治條例」第13條第1項規定，議長辭職當場生效。同條例第14條規定，議長辭職應即報內政部備查，及函知澎湖縣政府，並於備查之日起30日內召集臨時會補選之。因此澎湖縣議會勢必在30日之內進行正副龍頭改選。

由於劉陳昭玲突然宣布辭去議長職務，澎湖縣議會正式進入後劉陳時代，副議長藍凱元接棒應無意外，持續領導第20屆澎湖縣議會，但副手人選則是國、民2黨必爭之地，根據了解，國民黨可能由曾任澎湖縣黨部主委、馬公市代會主席的許國政議員出馬角逐，民進黨則由老將呂黃春金議員代表挑戰。

雖然表面上國民黨在澎湖縣議會較佔優勢，民進黨僅有3席，但澎湖縣議會無黨籍議員居多數，最關鍵的還是劉陳昭玲的支持力量，劉陳在澎湖政壇叱吒40餘年，此次雖因涉貪馬前失足，但長期以來累積的政治實力不容小覷，雖然劉陳為國民黨籍，但呂黃卻是閨密，政治色彩雖不同，私交甚篤，看來劉陳也陷於兩難，公私之間要做個選擇。

民進黨有可能推出呂黃春金，角逐澎湖縣議會副龍頭寶座。（呂黃春金提供）

民進黨有可能推出呂黃春金，角逐澎湖縣議會副龍頭寶座。（呂黃春金提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
涉貪起訴 千萬元交保／澎縣議長劉陳昭玲 臨會宣布請辭
2023/08/08 05:30

涉貪起訴 千萬元交保／澎縣議長劉陳昭玲 臨會宣布請辭
6連霸澎湖縣議長劉陳昭玲 臨時會宣布請辭議長
2023/08/07 16:59

6連霸澎湖縣議長劉陳昭玲 臨時會宣布請辭議長

小資最愛美債ETF 00931B上市
國民黨籍澎湖議長劉陳昭玲涉貪千萬交保 突宣布請辭議長
2023/08/07 16:43

國民黨籍澎湖議長劉陳昭玲涉貪千萬交保 突宣布請辭議長
國民黨籍澎湖縣議長劉陳昭玲涉貪起訴 1000萬交保
2023/07/05 17:43

國民黨籍澎湖縣議長劉陳昭玲涉貪起訴 1000萬交保

60歲詹惟中 下半身重返青春就靠它
政治今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播