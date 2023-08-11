澎縣議會後劉陳昭玲時代 正副龍頭之爭引發外界矚目

澎湖縣議會副龍頭之爭，傳出國民黨有意推出許國政角逐。（許國政提供）

2023/08/11 14:18

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕6連霸國民黨籍澎湖縣議長劉陳昭玲，因涉及貪污案件自動請辭議長生效後，旋即進入後劉陳時代，依法一個月之內要完成正副龍頭補選，外界認為副議長藍凱元扶正呼聲高，無人能匹敵，但副議長職務則呈現群雄並起局面，國、民2黨都有可能推出人選角逐。

此次澎湖縣議會召開臨時會，第一天就傳出震撼彈，甫以千萬元天價交保的議長劉陳昭玲，當場宣讀辭去議長聲明書。依據「澎湖縣議會組織自治條例」第13條第1項規定，議長辭職當場生效。同條例第14條規定，議長辭職應即報內政部備查，及函知澎湖縣政府，並於備查之日起30日內召集臨時會補選之。因此澎湖縣議會勢必在30日之內進行正副龍頭改選。

請繼續往下閱讀...

由於劉陳昭玲突然宣布辭去議長職務，澎湖縣議會正式進入後劉陳時代，副議長藍凱元接棒應無意外，持續領導第20屆澎湖縣議會，但副手人選則是國、民2黨必爭之地，根據了解，國民黨可能由曾任澎湖縣黨部主委、馬公市代會主席的許國政議員出馬角逐，民進黨則由老將呂黃春金議員代表挑戰。

雖然表面上國民黨在澎湖縣議會較佔優勢，民進黨僅有3席，但澎湖縣議會無黨籍議員居多數，最關鍵的還是劉陳昭玲的支持力量，劉陳在澎湖政壇叱吒40餘年，此次雖因涉貪馬前失足，但長期以來累積的政治實力不容小覷，雖然劉陳為國民黨籍，但呂黃卻是閨密，政治色彩雖不同，私交甚篤，看來劉陳也陷於兩難，公私之間要做個選擇。

民進黨有可能推出呂黃春金，角逐澎湖縣議會副龍頭寶座。（呂黃春金提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法