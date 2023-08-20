喊話郭邀侯、柯喝咖啡要講誠信 李乾龍：出爾反爾不會有好結果

前國民黨秘書長李乾龍今天受訪時表示，人要講誠信，郭董出爾反爾的話，對促進大家的合作一定不會有好的結果。（資料照）

2023/08/20 10:13

〔記者林欣漢／新北報導〕鴻海創辦人郭台銘日前向民眾黨及國民黨總統參選人柯文哲、侯友宜隔空邀請一起喝咖啡談合作，前國民黨秘書長李乾龍今天受訪時表示，人要講誠信，郭董出爾反爾的話，對促進大家的合作一定不會有好的結果，希望郭董要講誠信。

李乾龍指出，藍白合大家都要展現誠意，侯友宜已經好幾次到郭台銘家門口等他，希望大家好好談一下，為中華民國邁向和平不要有戰爭，侯的誠意已經十足，昨天有跟侯見面，侯也很堅持說希望跟郭坐下來，好好為台灣的和平集思廣益。

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李乾龍表示，相信侯友宜的誠意是夠的，人要講誠信，郭董出爾反爾這樣的話，對促進大家的合作一定不會有好的結果，相信大家只要能夠展現誠意，藍白合不管是哪一個人，為台灣好，是中華民國2300萬人的期望，也希望郭董要講誠信。

不過，李乾龍也說，國民黨是百年大黨，侯友宜的民調持續往上提升，「不可能整合成為任何人的副手，勢必代表國民黨出來參選總統，一定不可能當任何人的副手。」相信最終國民黨黨員以及熱愛國民黨、希望台灣邁向和平的人，都希望政黨輪替，侯一定有這樣的能力。

對於郭台銘、侯友宜下午都會出席遊行活動，李乾龍認為，那個場合不適合坐下來兩個人談，侯也說過喝咖啡或喝茶都可，大家展現誠意坐下來是最重要的。

李乾龍還說，他一個月前有說過，正、副議長只有一個半會支持郭台銘，現在看起來半個都沒有了，慢慢大家都認清台灣要有和平，只有國民黨的候選人能帶領大家往和平的方向走。

他強調，侯友宜的民調會持續上來，現在上下一心大家都希望團結一致，9月侯的民調會達到30％以上，正、副議長等有影響的人都會慢慢靠攏進來。

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