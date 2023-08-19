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柯郭侯3隻小豬咬起來了？王定宇：充滿鬥爭拚命出招

郭台銘近日以「3隻小豬」故事為喻，向民眾黨及國民黨總統參選人柯文哲、侯友宜，隔空邀請一起喝咖啡談合作。（資料照，本報合成）

郭台銘近日以「3隻小豬」故事為喻，向民眾黨及國民黨總統參選人柯文哲、侯友宜，隔空邀請一起喝咖啡談合作。（資料照，本報合成）

2023/08/19 16:49

〔記者陳政宇／台北報導〕鴻海創辦人郭台銘參選動作頻頻，近日以「3隻小豬」故事為喻，向民眾黨及國民黨總統參選人柯文哲、侯友宜隔空邀請一起喝咖啡談合作。針對3組人馬的競合動向，民進黨立委王定宇今（19）日直呼，「3隻小豬」還沒喝到咖啡，就先咬起來了。

郭台銘今表示，現在2個最大在野黨只想政黨利益，嘴巴講團結合作，卻彼此內耗，背離主流民意、對不起台灣人民，「把我當敵人，不打民進黨」。侯友宜則說，自己獲國民黨徵召參選總統後，以各種不同方式想與郭台銘見面，曾上郭家門拜訪3次，卻都不得其門而入，也沒得到任何回應。

對此，王定宇受訪表示，這真的很有意思，當侯友宜需要郭台銘的時候，會主動跑到郭的豪宅樓下等3回，還不得其門而入；當郭台銘需要侯友宜的時候，致電給侯友宜都不接。

他指出，郭、侯兩人都捨不得成全對方，需要對方的時候就拚命出招，稱不團結的原因都是對方所害，現在約要喝3隻小豬咖啡，結果講一大堆有的沒有的，可看出國民黨充滿鬥爭、也充滿了私心，唯一沒有在他們腦袋裡面的，大概是2300萬台灣人最重要的福祉。

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