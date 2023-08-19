郭邀侯喝咖啡 藍營人士：「見總比不見好」雙方都想見但動機不同

國民黨輔選人士指出，郭台銘（左）、侯友宜（中）兩人，「見總比不見好」。（資料照）

2023/08/19 12:36

〔記者施曉光／台北報導〕參選動作頻頻的前鴻海董事長郭台銘，最近向民眾黨及國民黨總統參選人柯文哲、侯友宜隔空邀請一起喝咖啡談合作，藍營輔選人士指出，不認為柯想見郭，何況民眾黨已經表態要參選到底；至於侯、郭兩造，「見總比不見好」，雖然雙方都想見面，但動機不同，郭就是想再爭取一次初選式民調，決定由誰披掛上陣，而侯則只想勸郭退選，重回藍營幫忙抬轎。

這位人士並表示，郭台銘此時拋出喝咖啡的動機，其實在幫自己搭「下台階」，「由於（連署）時間快到了，郭台銘現在非常麻煩，必須趕快解套！」因為一旦宣布獨立參選，雖然部分地方派系人物仍會幫忙連署，但連署歸連署，與整個系統是否投入支持到最後不同，未來還會站在郭台銘身邊的人，只會變得更少，不會更多，而且郭台銘應該有自知之明，無論美國或中國，都無法接受郭。

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至於郭、侯見面能談出什麼東西？黨內人士表示，不知道郭台銘會出什麼「價」，只要不是太離譜，侯友宜應該都會埋單，但絕不可能同意再做一次初選式民調，「國民黨怎麼可能讓人家再做一次民調啊！」至於「價」所指為何？這位人士說，就看郭台銘要喊什麼，挑明的說，就是郭台銘要的「下台階」。

據分析，侯友宜不可能給郭台銘副手的位子，郭也應該不可能會為了總統以外的職務，申報個人財產，「我不認為他會受得了」；至於行政院長職務？這位人士說，國民黨不可能給，「郭台銘應該也沒有這個能力」，相信郭也應該不會提這個位子。

黨內人士認為，郭台銘近期提出的所有政策主張，侯友宜照單全收，應該都不是什麼問題，郭台銘要的應該就是一個「奇檬子（kimochi）」，「講直白了，他就是要一個『爽』啦，如果郭、侯共同召開記者會，侯友宜喊一聲『大哥』，郭應該會欣然接受，總比現在身邊只剩下張榮味、周典論、謝典林、吳俊立等人好吧！」

對於張榮味呼籲鄉親幫郭台銘連署，先前表態不支持郭台銘獨立參選的彰化縣議長謝典林，後又宣稱願意幫郭連署，黨內人士分析，連署歸連署，這些派系人物很講義氣，願意協助郭達成參選機會，至於整個系統是否支持到最後，那是另一回事，因為後果可能是整個派系被判「死刑」，「謝典林是膽子大的」，「直白講，沒有一個派系會為了郭台銘把自己押下去的啦！包含屏東縣議長周典論最後也不會」，這也是為什麼郭台銘至今遲不宣布獨立參選的理由。

這位熟悉藍營地方派系的人士強調，這是政治ABC，派系不會因為義氣，讓自己傷筋動骨，派系的優點就是可以拖到最後面再表態，現在可以在郭台銘身邊，未來也可以在剎那間甩掉郭，靈活性要比政黨組織大。

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