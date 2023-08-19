郭台銘稱賴清德「大野狼」 黃暐瀚：想要侵略、併吞台灣的中國才是

資深媒體人黃暐瀚。（資料照）

2023/08/19 12:03

〔即時新聞／綜合報導〕對於鴻海前董事長郭台銘公開邀請侯友宜、柯文哲喝咖啡、談合作，資深媒體人黃暐瀚表示，自己看來，國民黨、民進黨、民眾黨才是「三兄弟」，賴清德不是大野狼，侯郭柯也都不是。想要侵略台灣、吞併中華民國的才是大野狼。

黃暐瀚在臉書po文表示，郭台銘5月17日發文稱「我將信守承諾會盡最大努力支持侯市長勝選，戰勝2024的大選，讓無能的政府下架」，接著「說後不理」整整三個月，都沒有一件事、一句話，是在幫助支持「侯市長勝選2024」，不但不幫忙，還人間蒸發，消失不見，侯友宜電話打不通，簡訊傳不回，找都找不到。

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黃暐瀚指出，為了爭取郭董的支持，侯友宜決定親自前往郭台銘的信義區豪宅「登門求見」，結果警衛通報了半天，沒有下文，讓侯友宜在一樓大廳尷尬枯等，侯友宜親自去郭家三次，在樓下等了三次，警衛通報三次，沒有回應三次，侯留下電話訊息，請郭董回電三次，結果音訊全無、回應全無，若不是拒見至此，想喝咖啡，那還需要等到現在？

黃暐瀚指出，也許是因為823快到了，913也快到了，郭董講了一個三隻小豬的故事，呼籲侯友宜、柯文哲跟他合作下架民進黨，不過故事有點怪怪的，郭說賴清德是大野狼，侯郭柯是三兄弟，但自己看來，國民黨、民進黨、民眾黨才是「三兄弟」。

黃暐瀚直言，雖然三兄弟（三黨）對於房子的蓋法，各有不同見解，但三兄弟其實都想把家蓋好，只有把家顧好，大野狼才不會迫害大家，賴清德不是大野狼，侯郭柯也都不是。想要侵略台灣、吞併中華民國的，才是大野狼。

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