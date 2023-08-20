郭邀喝咖啡 藍營︰他在搭「下台階」

鴻海創辦人郭台銘昨上午到基隆參加勢活動。（記者盧賢秀攝）

2023/08/20 05:30

〔記者施曉光／台北報導〕參選動作頻頻的前鴻海董事長郭台銘，最近向民眾黨及國民黨總統參選人柯文哲、侯友宜隔空邀請一起喝咖啡談合作，藍營輔選人士指出，不認為柯文哲想見郭，何況民眾黨已經表態要參選到底；至於侯、郭兩造，「見總比不見好」，雖然雙方都想見面，但動機不同，郭就是想再爭取一次初選式民調，決定由誰披掛上陣，而侯則只想勸郭退選，重回藍營幫忙抬轎。

侯友宜昨出席「台北市中原客家崇正會七十週年慶」活動受訪時再次表示，在獲得國民黨徵召參選總統後，他以各種方式想與郭台銘見上一面，並曾上郭家拜訪三次，卻都不得其門而入，也沒得到任何回應，現在郭願意與大家碰面，他非常樂見，會找時間再次登門拜訪請益，看郭有什麼好的意見，讓大家團結在一起。

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至於郭台銘稱過去的事就讓它過去，侯說，面對所有的事情，他都只有一個想法，就是團結所有人的力量，一起面對這次的挑戰，這次選舉對中華民國能否和平、安全、永續繁榮非常重要。

藍營輔選人士則表示，郭台銘此時拋出喝咖啡，其實是在幫自己搭「下台階」，「由於（連署）時間快到了，郭現在非常麻煩，必須趕快解套！」因為一旦宣布獨立參選，雖然部分地方派系仍會幫忙連署，但連署與整個系統是否投入支持不同，未來還會站在郭身邊的人，只會變得更少，這也是郭台銘為何至今遲不宣布獨立參選的理由，而且郭台銘應該有自知之明，無論美國或中國，都無法接受郭。

至於見面能談出什麼？黨內人士表示，不知道郭台銘會出什麼「價」，只要不是太離譜，侯應該都會買單，但絕不可能同意再做一次初選式民調。

黨內人士分析說，侯友宜不可能給郭台銘副手的位子，郭應該也不可能會為了總統以外的職務，去申報個人財產，「我不認為他會受得了」；至於行政院長職務？這位人士說，國民黨不可能給，「郭台銘應該也沒有這個能力」，相信郭應該不會提這個位子。

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