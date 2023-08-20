郭台銘在綠營票倉造勢 再批侯友宜、柯文哲只會鬥爭

鴻海集團創辦人郭台銘19日晚間在台南永康舉行主流民意大聯盟造勢晚會，場面熱烈。（記者吳俊鋒攝）

2023/08/20 06:14

〔記者吳俊鋒／台南報導〕鴻海集團創辦人郭台銘19日晚間在綠營票倉台南舉行主流民意大聯盟造勢晚會，持續火力批評民進黨執政無能，更再次抨擊國民黨與民眾黨的總統參選人侯友宜、柯文哲無心團結，嘴上說合作，其實都在鬥爭、內耗。

主流民意大聯盟晚會在永康區衛生所前封路舉行，約4000人湧至，前國民黨立委李和順、前台南無黨籍市議員林阳乙等人出席，力挺郭台銘。

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郭台銘大進場時，支持者夾道歡迎，爭相簇擁、握手，不斷搖旗吶喊，上台後，直呼「台南鄉親真熱情」，這樣的鼓勵與打氣，令他感動；他並強調，將持續深入地方，傾聽基層心聲，並團結所有力量。

郭台銘批評綠營執政，經濟停滯、薪資倒退，搞得連雞蛋、豬肉都很難買到，無法讓人民過得更好；尤其來到文化古都台南，被聯想到的卻只是光電、爐渣與槍擊案，鄉親面子掛不住。

郭台銘以自己跨國企業的經營績效，強調台灣要選經濟發展為優先，能帶領大家賺錢的人來當總統，2024下架民進黨。

郭台銘重申自己的主張，兩岸和平、經濟繁榮、政治清廉、公平正義，他認為這也是大家的願望，以及真正的台灣價值。

郭台銘表示，有65%、約3分之2的人希望結束綠營執政，他希望在主流民意大聯盟的架構下，能團結所有力量，唯有選票集中於同一個籃子，才會贏得勝利。

郭台銘以「相向同行的道路上，沒有那麼多敵人」一詞，再次強調在野團結的重要，會持續邀請侯友宜、柯文哲喝咖啡、談合作，如何攜手對抗民進黨的賴清德。

郭台銘則以「台灣人民希望改變，改變帶給台灣人民希望」來為演說結尾，造勢晚會在大合唱《快樂的出帆》的歌聲中圓滿落幕。

鴻海集團創辦人郭台銘19日晚間在台南永康舉行主流民意大聯盟造勢晚會，場面熱烈。（記者吳俊鋒攝）

鴻海集團創辦人郭台銘19日晚間在台南永康舉行主流民意大聯盟造勢晚會，場面熱烈。（記者吳俊鋒攝）

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