郭批侯柯︰把我當敵人

鴻海創辦人郭台銘昨在台南舉行造勢晚會，進場時支持者爭相握手。（記者吳俊鋒攝）

2023/08/20 05:30

〔記者盧賢秀、吳俊鋒／綜合報導〕鴻海集團創辦人郭台銘昨天在基隆市與台南市各辦一場「主流民意大聯盟」造勢，也連兩場批評國民黨總統參選人侯友宜與民眾黨總統參選人柯文哲，他罵兩人只想個人及政黨利益，嘴巴講團結卻彼此內耗鬥爭，已經悖離主流民意、對不起台灣人民，「只把我當敵人，不打民進黨（總統參選人）賴清德，卻打我這個無黨無派的。」

「主流民意大聯盟」昨天上午在銅陵關聖帝君廟的廣場舉辦造勢活動，郭台銘先批評經濟不好，豬肉、雞蛋等物價上漲，如果再讓民進黨執政八年，大家受得了嗎？台灣經濟急速衰退，需要一個會做生意的人來拚經濟，「阿銘想跟台灣人一起打拚！」

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斥兩人嘴巴講團結 實際內耗鬥爭

郭台銘日前才剛拋出邀請國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲一起喝咖啡，昨天突然砲口轉向，批評侯、柯，他抨擊說，希望改變是台灣人民的主流民意，但兩個最大在野黨的總統參選人為了個人及政黨利益，嘴巴講團結合作，實際上卻彼此內耗鬥爭，就像兩個齒輪，想前進卻互相牽制，誰也不理誰，這已悖離主流民意、對不起台灣人民。

郭說，他不會組黨，會扮演關鍵的小齒輪，團結所有力量並啟動良善的正能量，因此提議邀請侯、柯一起喝咖啡，針對兩岸、政治清廉、公平正義等議題好好談談，也可公開辯論。

不只在基隆罵侯、柯，郭台銘晚間到台南舉行主流民意大聯盟造勢晚會，也再次批評兩人，嘴巴說合作，實際上都在鬥爭、內耗。

郭台銘說，有三分之二的人希望下架民進黨，主流民意大聯盟的架構下，要團結所有力量，選票集中在同一個籃子，才能贏得勝利。郭以「相向同行的道路上，沒有那麼多敵人」，強調會持續邀請侯友宜、柯文哲喝大和解咖啡，攜手對抗賴清德。

鴻海創辦人郭台銘昨到基隆舉辦造勢活動，砲打兩大在野黨參選人背離主流民意，對不起台灣人。（記者盧賢秀攝）

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