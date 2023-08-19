感謝藥師防疫辛勞！賴清德：希望繼續合作 保健康、護台灣

副總統賴清德（右）出席藥師公會會員代表大會晚宴，向藥師公會理事長黃金舜（左）致意。（記者劉信德攝）

2023/08/19 19:52

〔記者吳亮儀／台北報導〕副總統賴清德今晚出席藥師公會全聯會員大會，致詞時先感謝所有藥師們在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情期間的防疫辛勞，致上最高謝意，他說，希望未來繼續和藥師們合作達到兩個目標，第一是「保健康」，提升國人健康餘命、減少不健康餘命，第二是護台灣。

賴清德說，藥師們在疫情期間不辭辛勞販售實名制口罩、快篩試劑、配送藥物、酒精、送藥到府等，「這種精神讓整體防疫成功，防疫視同作戰，疫情期間就是全體醫療人員的功勞，守護國人健康，每個人肩膀上都值得一枚勳章」。

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賴清德說，他非常希望未來繼續和藥師們合作，有兩個目標，第一是「保健康」，因為國人的不健康餘命有8年，未來希望讓國人平均餘命增加、健康餘命也增加，讓「不健康餘命」減少，相關細節他會再說明。

第二，就是「護台灣」，蔡英文總統曾提出4個堅持，明白揭示台灣共識，他也提出和平四大支柱行動方案」。賴清德說，包括強化國防力量、經濟讓台灣持續在全球供應鏈，第三是外交，要和民主陣營站在一起，共享民主自由價值，最後要自信、對等且有尊嚴和中國交流，增進兩岸人民福祉。

蔡英文總統也以錄製影片祝福藥師公會全聯會會員大會，除了感謝藥師們在疫情期間協力防疫，也提醒目前國際間也因烏俄戰爭導致有部分缺藥狀況，衛福部也設置有缺藥通報平台，若藥師們發現缺藥，可盡速反映，並要求食藥署盡速處理。

副總統賴清德（左三）、行政院長陳建仁（左二）、副院長鄭文燦（左一）、立法院長游錫堃（右二）、衛福部長薛瑞元（右一）、藥師公會理事長黃金舜（右三）出席藥師公會會員代表大會晚宴，一同參與「保健康、護台灣」啟動儀式。（記者劉信德攝）

副總統賴清德出席藥師公會會員代表大會晚宴，向所有會員代表揮手致意。（記者劉信德攝）

副總統賴清德、行政院長陳建仁一同出席藥師公會會員代表大會晚宴，向所有會員代表揮手致意。（記者劉信德攝）

副總統賴清德（右）向藥師公會理事長黃金舜（左）致意。（記者劉信德攝）

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