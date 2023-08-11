徐耀昌連說2次「下架國民黨」 鍾東錦：國民黨就在架子底下怎麼下架？

國民黨籍前苗栗縣長徐耀昌（持麥克風者）昨晚站台郭台銘演講時連說2次「下架國民黨」，讓台上一時面面相覷，無黨籍苗栗縣長鍾東錦（左3）也尷尬地以手掩面。（記者彭健禮攝）

2023/08/11 11:52

〔記者彭健禮／苗栗報導〕鴻海創辦人郭台銘昨（10）日晚間在苗栗縣竹南運動公園，舉辦「主流民意大聯盟」苗栗場造勢晚會，擔任聯盟苗栗區會長的國民黨籍前苗栗縣長徐耀昌演講時連說兩次「下架國民黨」，讓台上一時面面相覷，徐會後則改口稱「口誤」。昨晚也在台上的無黨籍苗栗縣長鍾東錦今（11）日也認為徐是口誤，表示「因為國民黨就在架子底下，怎麼下架？」

鍾東錦受訪表示，徐縣長（徐耀昌）可能因為太高興，所以有口誤，「因為國民黨就在架子底下，怎麼下架？」只有執政黨才有下架的問題，「在野黨要怎麼下架，要下去哪裡？不然就要把它消滅了」，所以這應該是徐縣長口誤了。

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不過，鍾也表示，他之前就講過，他不太喜歡「下架」兩個字，大家就以追求公平正義社會為目標，按自己的本事，表現給鄉親看，相信百姓都對於「好的人選」都會給予支持。選舉畢竟是多數決，也不是少數人可以撼動，尤其苗栗鄉親是很棒的，大家一起來關心，希望能選出優秀的人選，來幫苗栗縣服務。

鍾東錦說，至於總統大選，站在他的立場，他要以苗栗的最大利益為優先，所以不管誰來，邀請他參與，他一定會盡地主之誼，出席致歡迎詞。

因鍾昨晚致詞僅表達郭台銘於疫情期間為人民著想添購疫苗之感謝，並未有明顯表態支持，對此，鍾舉例「當你有2、3個好朋友都跟你很熟，他們要競爭時，你的立場是什麼？當然是勸和呀！」

鍾並說，有一天看電視上，有名嘴罵他立場不堅定，但他要說「我現在根本沒有立場，唯一堅定的是，以苗栗縣的最大利益為利益。」

徐耀昌於昨晚晚會致詞時表示，苗栗向來是國民黨鐵票區、大本營，選民在中央政黨輪替的前提下，持續讓國民黨在苗栗縣執政；但在去年縣長選舉，無黨籍鍾東錦拿下12萬4000餘票，國民黨提名人獲3萬多票，「選民用選票唾棄國民黨」。

徐耀昌說，自己已經是退休人員，從政30年，但國民黨過去沒有真正照顧到苗栗，選民已在去年縣長選舉投票表達，希望大家以此同理，在這次總統選舉時支持郭台銘，並情緒激昂高喊「不光要下架民進黨，更要下架國民黨，讓國民黨徹底反省」。

徐耀昌指出，國、民兩黨多年來不是黨內鬥爭，就是政黨、派系之爭，大家應該團結起來支持郭台銘，讓國民黨下架，換一個企業家來領導台灣，重新開始，給國民黨、民進黨4年時間韜光養晦，好好反省。

由於台上政治人物，包括徐耀昌在內大都是國民黨籍，徐連說兩次「下架國民黨」，讓台上面面相覷，徐會後則改口稱是「口誤」。

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