國會擴權案 民進黨指控在野黨4大爭議：藍白黑箱喬條文 立院淪中國人大

立法院民進黨團昨羅列在野黨的四大爭議，包括黑箱喬條文、程序不正義、議事不中立、表決不公平。（記者陳政宇攝）

2024/05/19 05:30

〔記者陳政宇／台北報導〕立法院院會前天就藍白國會擴權法案上演攻防戰，民進黨團昨羅列在野黨的四大爭議，包括黑箱喬條文、程序不正義、議事不中立、表決不公平，將成為釋憲非常重要的要件，都會搜集且一併提出。民進黨團亦呼籲，立法院長韓國瑜應懸崖勒馬，只要裁示「繼續協商」，就不會有下一場的暴力。

針對十七日院會衝突，民進黨團昨召開記者會說明。黨團總召柯建銘指出，民進黨主席賴清德期待國會「反守為攻」，意即輸了表決但要贏得論述和民心，韓卻設下圈套，只要有人上台發言就停止討論、馬上表決，試圖用「假民主」反民主，急著硬幹的原因到底是什麼？柯也說，待法案三讀通過後，黨團再來研議提釋憲的時間。

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民進黨團幹事長吳思瑤說，藍白兩黨搶著當中共代理人，讓國會人大化，立法院上次舉手表決是民國七十八年，現在還有舉手表決的是中國人民大會堂，且直到表決前一刻，在場立委沒人看到表決條文為何，甚至選擇性宣讀。

關於表決過程，副幹事長林楚茵披露，國民黨立委散落在議場，議事人員怎麼算？就是要用黑箱方式，不敢把名字秀在看板上，甚至公然在立院做票，有兩次清點一○八、一○九位立委，卻投出一一○票，兩票幽靈哪裡來。

民進黨立委鍾佳濱說，立法院自一九九六年裝設表決器後，所有投票行為都清清楚楚、無所遁形，「黑箱」表決拒絕被問責，藍白兩黨修正動議與兩個月前楬櫫的內容完全不同，民進黨團有責任和義務捍衛得來不易的民主，維護立院向人民負責、公開討論的慣例。

根本不知自己在表決什麼

「要有討論才能表決，這才是民主的真諦」，民進黨立委沈伯洋指出，進入「立法院職權行使法」逐條討論時，才拿到藍白「最高機密」的再修正動議條文，國民黨立委陳玉珍說「第一條已討論完」，但該修法是從第二條到第十五條，沒有要修第一條，在野黨立委根本不知道自己在表決什麼，也不知道條文長什麼樣子，這是最可怕的地方。

民進黨團副幹事長洪申翰批評，藍白兩黨說要討論國會改革，用的卻是卅五年前的表決方法，這到底是什麼改革？民眾黨立委黃國昌還大剌剌說提案是「最高機密」，若是前總統馬英九在十年前講同樣的話，黃國昌會怎麼罵他。

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