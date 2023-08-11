徐耀昌造勢場喊2次下架國民黨 曾玟學：國民黨不再是絕對

黨籍苗栗縣議員曾玟學。（資料照）

2023/08/11 11:42

〔即時新聞／綜合報導〕鴻海集團創辦人郭台銘昨晚（10日）在苗栗縣竹南運動公園，舉辦「主流民意大聯盟」苗栗場造勢晚會，而擔任聯盟苗栗區會長的國民黨籍前苗栗縣長徐耀昌致詞時連說了2次「下架國民黨」，會後卻改口說，「口誤」。對此苗栗縣議員曾玟學表示，即便過去是藍營優勢區，但國民黨這塊招牌也不再是絕對。

曾玟學在臉書PO文表示，昨晚郭台銘的「主流民意大聯盟」在苗栗舉辦造勢晚會，前縣長徐耀昌致詞時兩度喊出「下架國民黨」，但會後改口說只是口誤。先不論是否真為口誤，本場活動更值得觀察的是，苗栗縣藍營的一線人物幾乎都在台上，顯然比起國民黨正式提名的侯友宜，更加青睞郭台銘。

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曾玟學指出，整場活動不見藍營的立委候選人，因為郭台銘動向仍不確定，一旦郭參選，山線或許也將出現第三組郭陣營的立委候選人，這將讓立委選戰出現類似去年縣長選舉的狀況，支持國民黨總統候選人侯友宜的邱鎮軍市長（國民黨立委候選人，現任苗栗市長），在去年縣長選戰，也是支持國民黨所提名的謝福弘，而非鍾東錦。

曾玟學直言，從去年縣長選戰國民黨僅拿下三萬多票位居第四，以及現在侯友宜民調穩居老三來看，苗栗正在產生改變，即便過去是藍營優勢區，但國民黨這塊招牌也不再是絕對。

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