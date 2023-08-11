郭台銘苗栗造勢 徐耀昌連喊兩次「下架國民黨」

鴻海創辦人郭台銘（左四）昨晚在苗栗舉辦「主流民意大聯盟」晚會，無黨籍縣長鍾東錦、國民黨前縣長徐耀昌、議長李文斌、副議長張淑芬等多名黨籍議員站台力挺。（記者彭健禮攝）

2023/08/11 05:30

徐會後稱「口誤」 國民黨啟動黨紀調查

〔記者彭健禮、施曉光、洪瑞琴／綜合報導〕鴻海創辦人郭台銘昨晚在苗栗縣竹南運動公園，舉辦「主流民意大聯盟」苗栗場造勢晚會。郭台銘表示，六成民意希望下架民進黨換人做做看，只有大家團結組成主流民意大聯盟，推出最好的總統、立委人選，台灣才有希望、中華民國才有未來。擔任聯盟苗栗區會長的國民黨籍前苗栗縣長徐耀昌演講時連說兩次「下架國民黨」，讓台上一時面面相覷，徐會後則改口稱「口誤」。

國民黨：所有黨員唯一支持侯

國民黨考紀會對此已啟動調查。主委黃怡騰表示，所有黨員在全代會後都應該了解黨的決策，也就是唯一支持國民黨總統參選人侯友宜，徐耀昌說出呼籲支持郭台銘，當然與黨員行為規範相牴觸，已構成考紀會應調查事件，黨部已在了解中。

請繼續往下閱讀...

藍營正副議長、多名議員站台

郭台銘昨晚的「主流民意大聯盟」苗栗場造勢晚會，動員五千人參與，無黨籍的苗栗縣長鍾東錦，以及國民黨籍縣議長李文斌、副議長張淑芬等多名黨籍議員與徐耀昌都上台同框，許多支持者揮舞國旗冒雨相挺。

徐耀昌致詞時表示，苗栗縣一向是國民黨的鐵票區，即使中央政府怎麼政黨輪替，苗栗縣依舊是藍營執政，不過去年縣長選舉，無黨籍的鍾東錦以十二萬多票當選，國民黨提名人選只拿三萬多票，這是鄉親用選票做出了改變，「下架國民黨」。

徐籲鄉親挺郭 讓藍綠兩黨反省

徐耀昌向鄉親推薦郭台銘擁有宏觀國際視野，也具有獨特的領導統御能力，希望鄉親能夠跳脫政黨、派系的框架，一起支持郭台銘，「不光下架民進黨，更要下架國民黨」，讓兩黨能反省，韜光養晦。由於台上政治人物，包括徐耀昌在內大都是國民黨籍，徐連說兩次「下架國民黨」，讓台上面面相覷，徐會後則改口稱是「口誤」。

郭批統籌款分配 對苗栗不公

郭台銘則表示，苗栗是好山好水民風淳樸縣市，遺憾的是在民進黨中央執政下被忽視，中央統籌款分配不公，苗栗財政陷入長年困境，二○○六年到二○二二年苗栗只拿到統籌分配款與一般性補助款一千八百六十六億元，相當不公平。

郭也說，苗栗應該成為連結新竹與台中科技廊道的科技新都，此種轉型發展，中央的政策與財政支持格外重要，需要一個了解苗栗的人，台灣阿銘是最了解苗栗的人。

不過，對於是否參選總統，郭台銘仍不願鬆口。他昨在台南受訪時表示，將會走訪台灣各地挖掘問題，未來提出對策，屆時由台灣人民的智慧決定。

國民黨籍前苗栗縣長徐耀昌，於致詞時連說了兩次「下架國民黨」，讓台上一時面面相覷，徐會後也改口稱「口誤」。 （記者彭健禮攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法