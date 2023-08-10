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徐巧芯酸黃偉哲「最弱」 朱正軒奉勸「別當薪水小偷」

南市議員朱正軒。（資料照）

南市議員朱正軒。（資料照）

2023/08/10 22:43

〔記者洪瑞琴／台南報導〕針對台北市議員徐巧芯一再攻擊台南建設，台南市長黃偉哲忍不住重砲回擊，昨晚在臉書貼「戰芯文」，1天下來已逾網友7萬次高點閱，徐巧芯今（10）日再度回擊黃偉哲「最弱」。對此，民進黨南市議員朱正軒實在也看不下去，反譏徐別當薪水小偷，身為台北市議員，不問市政，整天開直播當網紅，「誰去提醒徐議員，今天台北也淹水了」！

朱正軒表示，雨水已經夠多，徐巧芯不必到處噴口水，只要勇敢說出「棄柯保侯」，就可以化解藍營對她的疑慮。從政者沒有理念很嚴重，爭取國民黨提名，結果幫民眾黨柯文哲，今天能出賣國民黨，改天出賣台灣挺中共，接受台灣隸屬中國的一中原則，也就不意外。

朱正軒表示，當議員非常辛苦的，每天有開不完的會議和會勘，還有跑行程，實在不懂徐巧芯怎麼能一直開直播當網紅，也不討論市政，把自己當「全國不分區議員」。他要奉勸徐巧芯別當薪水小偷，身為台北市議員，不問市政，整天開直播當網紅，不會得到市民的認同。

黃偉哲今日未再回應，但是其胞妹黃智賢針對徐巧芯的攻擊，再度發臉文回擊：「徐巧芯說我跟黃偉哲在唱雙簧。難道她的意思是，她質疑黃偉哲，黃偉哲不該回應她？老是用這麼low的招，拿血緣對付我。她的邏輯實在異於常人。娛樂性太高」。

黃智賢表示，她跟黃偉哲在兩岸關係、兩岸問題上，就有絕然不同的立場。「我力促兩岸統一，黃偉哲支持台獨。這是20年來人所共知的事」、「所有政治人物，都必須被監督。民主的原則，就是監督與制衡。台北市議員的主要職責，是代表人民，監督台北市長跟市政府。討好民粹，也不能作為利用職權，交換政治利益的藉口。」

據了解，國民黨台北市第7選區（信義、南松山）立委參選人徐巧芯，對民眾黨總統參選人柯文哲友善態度，被台南市長黃偉哲胞妹黃智賢批評「兩人火花四射」，加上徐巧芯指控台南沙崙綠能科學城停車場漏水，讓黃偉哲也加入戰場大酸因為國民黨總統參選人侯友宜不強，才造成立委小雞出走；徐巧芯今日再狠批黃偉哲「更弱，最弱」，有空拍嘻嘻哈哈的影片，沒空好好處理市政，「難怪差一點被幹掉」！

台南市長黃偉哲的胞妹黃智賢，今日臉書貼文再度回擊徐巧芯。（擷自臉書）

台南市長黃偉哲的胞妹黃智賢，今日臉書貼文再度回擊徐巧芯。（擷自臉書）

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