黃偉哲酸侯友宜不強 徐巧芯反譏「你更弱，最弱，難怪差一點被幹掉」

台北市議員徐巧芯酸說，能夠促成黃偉哲兄妹和解，她有一份功勞，應該要被列入2023年的好人好事代表。 （資料找，記者何玉華攝）

2023/08/10 15:40

〔記者何玉華／台北報導〕國民黨台北市第7選區（信義、南松山）立委參選人徐巧芯對民眾黨總統參選人柯文哲友善的態度，被台南市長黃偉哲胞妹黃智賢批評「兩人火花四射」，加上徐巧芯指控台南沙崙綠能科學城停車場漏水，讓黃偉哲也加入戰場大酸因為國民黨總統參選人侯友宜不強，才造成立委小雞出走；徐巧芯今（10）天早上在台北市議會狠批黃偉哲「更弱，最弱」，有空拍嘻嘻哈哈的影片，沒空好好處理市政，「難怪差一點被幹掉!」

爭議緣起徐巧芯在個人YouTube頻道上傳以「打柯文哲不聰明」為題的影片，黃智賢8日在臉書開炮指徐巧芯公然要求侯辦乃至於整個藍營「不要打柯」，痛批徐是為自身利益不擇手段的人，釣出徐巧芯在貼文底下回應，隔空掀起口水戰。加上徐指控台南沙崙綠能科學城停車場漏水，讓黃偉哲忍不住回擊，加入戰場。

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徐巧芯今天酸說，她應該要被列入2023年的好人好事代表，因為能夠促成黃偉哲兄妹和解、說得上話「我也有一份功勞」，祝福他們家能夠這樣感情很好，長長久久。

對於黃偉哲說侯友宜太弱，國民黨小雞出走，徐巧芯火力全開批說，黃偉哲最弱、最爛，不管是之前imB詐騙事件，又或是謝龍介踢爆桃山宴帳目不清、43億前瞻經費蓋了漏水的房子，還被審計部說利用率低，只有0.81%，「黃偉哲還有空拍那些嘻嘻哈哈的影片，沒有空去好好處理市政，難怪差一點被幹掉。」不要說侯友宜弱，「你更弱，你最弱」。

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