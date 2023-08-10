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徐巧芯批沙崙綠能科學城 議員陳皇宇：放生自己選區幫柯拉抬聲勢

民進黨籍台南市議員陳皇宇批，台北市議員徐巧芯放生自己的選區，捅刀侯友宜拉抬柯文哲。（陳皇宇提供）

民進黨籍台南市議員陳皇宇批，台北市議員徐巧芯放生自己的選區，捅刀侯友宜拉抬柯文哲。（陳皇宇提供）

2023/08/10 16:41

〔記者劉婉君／台南報導〕國民黨籍台北市議員徐巧芯指控沙崙綠能科學城停車場漏水，民進黨籍台南市議員陳皇宇、朱正軒均反酸，徐巧芯放生自己的選區，台北市議會好像少了一位議員，批徐捅刀同黨的總統參選人侯友宜，幫民眾黨總統參選人柯文哲拉抬聲勢。

陳皇宇表示，徐巧芯經常對外縣市議題發表評論，有「全國不分區議員」的稱號，近期對經濟部主導的沙崙綠能科學城停車場議題，張冠李戴地和台南市政府針鋒相對，該案在颱風天當天就有會勘，該改善的也已列入，不知為何變成台北市議員在管台南市，6月台北信義區水災、7月台北市南京西路與貴德街口出現約2公尺的天坑，大家在會勘，卻不見徐巧芯重視，反而忙著四處出征，從立陶宛、副總統賴清德、四叉貓，都是她蹭聲量的對象，現在連台南市長黃偉哲及民進黨籍立委王定宇的選區，她都到處出聲，到處發揮想像力與人鬥來鬥去，根本是在捅侯友宜的刀，幫柯文哲拉聲勢。

陳皇宇說，徐巧芯表面上想當打綠代表人物，實際上跟柯文哲眉來眼去，唱衰侯友宜，國民黨有這種議員，侯友宜要是再放任下去，不要說總統選情，就連立委都會被柯文哲蠶食鯨吞，淪為國會第3大黨。

朱正軒則表示，政治人物要有核心價值，不能為了一些特定利益出賣原本的信念或價值。徐巧芯當初為了參選立委，爭取國民黨的提名，現在爭取到了，卻因為母雞不夠強，選擇脫逃，立刻選擇支持柯文哲，代表她沒有什麼理念，今天可出賣國民黨，明天可出賣台灣。許多人說徐巧芯身為台北市議員，卻沒有太多著墨在台北市政，開直播做網紅，評論全國其他縣市的事，對於她評論沙崙綠能科學城停車場一事，他深感不以為然。

對於徐巧芯評論沙崙綠能科學城停車場一事，民進黨籍台南市議員朱正軒表示不以為然。（記者劉婉君攝）

對於徐巧芯評論沙崙綠能科學城停車場一事，民進黨籍台南市議員朱正軒表示不以為然。（記者劉婉君攝）

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