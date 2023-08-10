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地方特考5等考試今年最後一次舉辦 明年起併入初等考試

地方特考首創雲林考區，自明年起，5等考試併入初等考試。（考試院提供）

地方特考首創雲林考區，自明年起，5等考試併入初等考試。（考試院提供）

2023/08/10 16:25

〔記者林曉雲／台北報導〕今年特種考試地方政府公務人員考試將於12月9日至11日舉行，考試院今說明，今年將是地方特考5等考試最後一次舉辦，從明（113）年起，地方特考5等考試將併入初等考試。

考試院院會今（10）日通過，112年特種考試地方政府公務人員考試日期。考試院表示，考試合計需用名額暫定為1935名，歡迎有志擔任地方公職者踴躍報考，另，今年起地方特考增設雲林考區，是國家考試首次在雲林設置考區。

考試院說明，考試將同時在台北、桃園、新竹、台中、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、宜蘭、花蓮、台東、澎湖、金門及馬祖等15個考區舉行，今年起地方特考增設雲林考區，以提供中部應考人便利應試環境，服務在地和附近考生，免去舟車勞頓之苦；而由於地方特考5等考試與初等考試性質相近，且舉辦時間僅相距1個月，重複報名與重複錄取偏高，致地方特考提缺機關經常未獲分配錄取人員，造成無人可用的情形，自明年起地方特考5等考試相關職缺均提列初等考試取才，除改善無人可用情形，應考人也可減輕重複報名與重複應試的負擔。

考試院指出，有關考試應考資格、應試科目、試題題型、成績計算等事項，相關規定將載明於應考須知，各類科需用名額情形，將於考選部全球資訊網另行公告。

此外，3等考試客家事務行政、公職社會工作師、公職獸醫師、公職建築師類科及四等考試客家事務行政類科，皆需辦理第2試口試，預定於明（113）年4月13日在台北考區舉行。

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