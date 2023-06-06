羅廷瑋涉騷擾賴佳微控遭死亡恐嚇 驚傳賴「自我傷害」要人替她收屍

警方趕到前市議員賴佳微服務處關切。（記者許國楨攝）

2023/06/06 16:44

〔記者許國楨、蘇金鳳／台中報導〕國民黨今日上午召開「綠造謠法院三連敗，反擊民進黨死亡威脅！」記者會，該黨台中市立委參選人羅廷瑋指控民進黨前中市議員賴佳微對他進行死亡恐嚇，威脅要殺他，並稱已經報警處理，未料今天下午就驚傳賴在服務處「自我傷害」，還驚動警消前往關切，據了解，賴目前傷勢無礙，情緒已逐漸平穩。

民進黨性騷擾案引發討論之際，獲國民黨提名參選中市第六選區立委的議員羅廷瑋，近日指稱他性騷擾中市民進黨前議員賴佳微之說是無中生有，「我將保留追訴權」；賴佳微反擊說，羅不起訴之後，又於議事廳刻意靠近她，還說「我好想陪她玩喔」，具「性意味的肢體與言語騷擾動作」，「不正是公車色狼、電車痴漢的動作？」，國民黨卻提名羅參選立委，「請不要雙重標準」。

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有民眾今天下午3點多在賴佳微臉書赫見她萌生「自我傷害」念頭，還貼出一張「自我傷害」照片要人替她收屍，嚇得民眾趕緊向其他議員及警方反映此事，警方獲報立即通報消防局趕往賴位在中清路上的服務處關切，據了解，目前臉書的照片已撤掉，賴的傷勢無大礙，情緒也逐漸恢復平穩，但家人唯恐後續再衍生意外，仍將她送醫接受治療並觀察，「自我傷害」原因仍需進一步了解。

賴佳微稍早在臉書PO文，「很榮幸為自己家鄉付出17年的青春，但是不代表可以被抹黑一切的付出」，引發外界擔心，民進黨中市黨部主委李天生表示，有打電話關心，但賴未接電話，有聯繫到賴的母親，目前與阿姨正在陪著她。

賴佳微的弟弟則在臉書發文，「感謝大家的關心，目前我姐姐佳微平安，現在我們都陪在她旁邊，請大家不用擔心，讓大家擔心真的很抱歉！」

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