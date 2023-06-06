游錫堃：中國威脅區域和平 澳洲為印太穩定重要力量

立法院長游錫堃（右）接見及款宴南澳洲議會跨黨派友台小組訪團吳桐參議員（中）等人。（立法院提供）

2023/06/06 06:12

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院長游錫堃5日接見南澳洲議會跨黨派友台小組訪團一行6人，游致詞時表示，澳洲是印太地區的重要穩定力量，中國的手已經伸向南海及南太平洋許多國家，是個對外擴張、對內壓迫的威權體制，對印太區域和平造成威脅。因此，他期待台澳未來有多密切的合作，共同促進區域繁榮及穩定。吳桐參議員（Tung Ngo）則說，澳洲對台灣的支持是跨黨派的，且澳洲政府一直都大力支持台灣。

游院長在跨黨派立委陪同下，接見南澳洲議會跨黨派友台小組訪團吳桐參議員、柯蘿拉參議員（Laura Henderson）、潘蘭克參議員（Frank Pangallo）、吉海蒂參議員（Heidi Girolamo）、雷馬丁參議員（Reggie Martin）、胡杰明參議員等一行。

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游錫堃致詞表示，南澳洲面積遼闊，是台灣的30倍大，雖然他去過澳洲幾次，卻未親自到訪過南澳洲；但他知道有不少台灣年輕人到南澳打工，感謝在座貴賓對台灣青年的照顧。游並表示，因為中國阻撓，台灣一直無法在國際上正常參與國際活動，友台小組訪賓常為台發聲支持，他也表達感謝之意。

游錫堃指出，澳洲是印太地區的重要穩定力量，無論是「澳英美三方安全夥伴」、美日印澳「四方安全對話」或「五眼聯盟」，澳洲都是其中重要成員。特別是近年國際局勢多變，澳洲對區域的穩定日益重要。

游錫堃說，2015年9月25日，中國領導人習近平曾向時任美國總統歐巴馬承諾南海無意軍事化，而後卻嚴重違背承諾，可以看出中國的手已經伸向南海及南太平洋許多國家，是個對外擴張、對內壓迫的威權體制，對印太區域的和平造成威脅。因此，他期待台澳未來有多密切的合作，共同促進區域繁榮及穩定。

吳桐致詞時提到，這是他第3次訪台，對台灣一直印象深刻且以台灣為傲。他表示，台灣人口與澳洲差不多，但在半導體及高科技產業領先全球，所以他一直很鼓勵同僚們來台灣，親眼見證台灣繁榮成長的民主與人權。其他成員此行雖是首次訪台，卻大開眼界，他們雖然才抵台一天，但已成為支持台灣的堅定力量。

吳桐並指出，澳洲對台灣的支持是跨黨派的，且澳洲政府一直都大力支持台灣，此行返澳後，他會將游院長的感謝之意轉達給澳洲聯邦政府。他也強調，此次訪台是為了要促進台灣的產官學交流，吸引台商到南澳洲投資；也歡迎游院長未來可以到南澳洲訪問，促進雙邊經貿投資。最後，吳桐並預祝台灣大選順利。

立法院長游錫堃接見南澳洲議會跨黨派友台小組訪團一行6人。（立法院提供）

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