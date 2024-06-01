獨家》「台中超狂媽媽」陳美妃被爆打傷警衛 母子辱罵打警察送辦

陳美妃罵警，見兒子襲警後要被逮捕送辦，竟下跪。（民眾提供）

2024/06/01 12:27

〔記者蔡淑媛／台中報導〕被稱「台中超狂媽媽」的陳美妃2022年參選台中市長，去年連署參選總統，今年再推女兒選立委都失敗，共被沒收270萬保證金，每次參選都引發熱議，如今傳出她昨夜打傷社區警衛、辱罵前來處理的警察是「垃圾警察」，兒子還襲警打警察的頭，最後為了阻止警察帶走兒子，下跪求情，母子倆被依妨害公務等罪嫌帶回派出所法辦。

據了解，陳美妃疑似要求社區警衛開逃生門讓外送員送餐上樓被拒，與警衛發生爭執，拿雨傘打傷警衛，警方獲報到場處理，又與警方發生爭吵，要求現場報案作筆錄，並辱罵警方是垃圾警察，警方趨前制止時，陳的兒子竟動手襲警打警員頭部、抓衣領，立刻被以現行犯逮捕，依妨害公務罪嫌帶走時，陳美妃又下跪求情。

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陳的兒子不斷出言及反抗，陳美妃眼見兒子要被逮捕帶走，下跪求情不成，看到警方要帶兒子上警車，又上前阻止說要一同坐車，陪在兒子旁，女兒見狀更擋在警車門前，不斷妨害公務，警方好言相勸不成，大聲喝斥，母子倆才乘乖就逮被移送法辦上警車，現場社區鄰居看了紛紛拍手。

陳美妃因屢屢挑戰大型選舉、選舉公報經歷寫「校內作文比賽第一名」等等，受到矚目及網友熱議，參選台中市長失利，150萬保證金被沒收，挑戰總統連署，繳交25萬多份只有2份通過未果，百萬保證金又被沒收，女兒繳20萬保證金，參選台中市第五選區（北、北屯區）立委仍失敗，保證金均被沒收。

陳美妃去年挑戰總統連署時，曾被發現連署書像小山一樣全堆在管理室無人領取，後來也傳出她疑與鄰居不睦被提告，近來拿鐵耙敲打鄰居家門被錄下，頗有爭議。

陳美妃兒子打警員頭部又抓衣領。（民眾提供）

陳美妃兒子襲警打警員頭部，與警方拉扯被法辦。（民眾提供）

陳美妃罵警，見兒子襲警後要被逮捕送辦，竟下跪不斷阻止警方。（民眾提供）

陳美妃罵警，見兒子襲警後被逮捕送辦，一路阻止。（民眾提供）

陳美妃兒子襲警後要被逮捕法辦送上警車，陳的女兒擋在車門阻止。（民眾提供）

陳美妃罵警後，見兒子襲警被逮捕送辦，要求要與兒子同車坐一起。（民眾提供）

陳美妃疑似打傷警衛，警方到場處理。（民眾提供）

社區警衛疑被陳美妃打傷，手臂數處抓傷。（民眾提供）

陳美妃被爆拿鐵耙打鄰居家門。（民眾提供）

陳美妃被爆拿鐵耙打鄰居家門，再持手機反錄。（民眾提供）

陳美妃被爆拿鐵耙打鄰居家門，現場一片狼藉。（民眾提供）

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