會期落幕陳建仁赴立院致意 綠委爭相簇擁高呼「挺台灣」

立院民進黨團召開記者會，盤點本會期議案成果。（記者陳政宇攝）

2023/05/31 21:48

〔記者陳政宇／台北報導〕立法院第10屆第7會期今（31）日落幕，三讀通過「112年度中央政府總預算案附屬單位預算營業及非營業部分」。行政院長陳建仁依慣例前往院會致意，民進黨立委爭相簇擁合影，並一同高呼「Team Taiwan、挺台灣」口號，氣氛相當熱烈。

立法院長游錫堃表示，今天是第10屆第7會期最後一天，自2月17日開議至今共完成172個議案，包括法律136案、預算14案、廢止16案、條約5案、內規1案，是本屆通過最多議案的會期，也是國會全面改選以來第三多，成果豐碩。

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游錫堃指出，此次法案內容可分為五大面向，涵蓋維護社會安全、打造永續環境、提升國家競爭力、落實司法正義、強化組織改造等。在國會外交方面，今年已接待67團共823位外賓，其中包括蒞院演說的捷克眾議院議長艾達莫娃女士及瓜地馬拉總統賈麥岱，感謝各黨團積極參與與支持，共同創造「國會外交」新里程。

游錫堃宣布散會後，陳建仁在民進黨立委的掌聲和簇擁下走進議場，與游錫堃、民進黨團總召柯建銘等黨籍立委握手致意、合影留念，陳建仁掛著笑容，並一同熱情高呼「Team Taiwan、挺台灣」口號，全程未發表談話也未接受媒體訪問，結束後即乘車離去。

隨後，民進黨團召開記者會盤點本會期議案成果，8個常設委員會的9位黨籍召委共同出席，包含內政的莊瑞雄、外交國防的蔡適應、經濟的邱議瑩、財政的林楚茵、教文的范雲、交通的許智傑、司法的劉建國、衛環的吳玉琴和邱泰源。

黨團幹事長鄭運鵬說明，這會期有4大特色，「改革大、衝突少、法案多、共識高」，通過172個法案創下歷史，且幾乎沒有肢體衝突，並完成延宕20幾年的組改案，選罷法、礦業法、打詐5法、關鍵基礎措施保護等，都是很大幅度的改革，創下相當不錯的成績。

陳建仁今日前往立法院會致意，民進黨立委爭相簇擁合影，並一同高呼「Team Taiwan、挺台灣」口號。（記者陳政宇攝）

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