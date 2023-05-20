集11篇宜蘭民主先賢論文出版 游錫堃：人民意志是最好的國防

立法院長、仰山文教基金會創辦人游錫堃出席「台灣民主蘭城尋蹤學術研討會」，認為「人民的意志，就是最好的國防」。（記者蔡昀容攝）

2023/05/20 16:03

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕台灣民主發展過程，宜蘭出了不少民主先鋒。為期兩天（19、20日）的「台灣民主蘭城尋蹤學術研討會」，國內專家學者共發表11篇與宜蘭先賢有關的論文，預計年底集合成論文集出版。立法院長、基金會創辦人游錫堃認為，「人民的意志，就是最好的國防」，藉由先賢無畏無懼的精神，強化土地認同。監察院長陳菊也上台專題演講。

蘭陽平原誕生文魁楊士芳、武將簡大獅，也有引領台灣民主走向的先賢，如蔣渭水、石煥長、蔣渭川、郭雨新等，為台灣民主發展寫下重要篇章。仰山文教基金會舉辦「台灣民主蘭城尋蹤學術研討會」，邀請11名專家學者發表相關論文，盼集合眾家之力，整合研究成果，呈現宜蘭作為台灣民主胎動之地的價值，呼應台灣主體性史觀。

請繼續往下閱讀...

另，活動第1天，游錫堃結束訪美行程回台，一下飛機就趕場前往研討會現場，連兩天都參與聽講；當天除了論文發表，前國安會秘書長康寧祥獲邀出席專題演講。

游錫堃表示，感謝眾多專家學者的幫忙，讓他有幸閱覽許多以往不曾見過的史料，尋回台灣人的驕傲；身為宜蘭人，了解屬於宜蘭的民主血淚，更發現在台灣百年民主歷程裡，宜蘭人始終扮演重要角色。

游錫堃說，蘭城尋蹤系列計畫，盼讓大眾了解宜蘭人的貢獻，也深化在地文史研究，發揚先賢堅韌精神，並在台海關係逐漸緊張的時刻，藉由先賢無畏無懼的精神，強化土地認同，建構主體意識，鞏固全民防衛意志。

監察院長陳菊第2天專題演講，談黨外民主鬥士、前省議員郭雨新。她出身宜蘭三星，家族許多長輩是郭雨新的支持者，甚至扮演樁腳角色，當時大人小孩都知道郭雨新，知道他在省議會，替農民的辛酸艱苦發聲，陳菊後來到郭雨新的辦公室工作，深受郭雨新影響，決定從政。

陳菊說，在那個時代，參與政治充滿風險和驚慌，但郭雨新在龐大壓力下，不受威脅和利誘，郭雨新很溫和，但非常堅持，那是對台灣的堅持、對台灣人的力量。

監察院長陳菊出席「台灣民主蘭城尋蹤學術研討會」專題演講。（記者蔡昀容攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法