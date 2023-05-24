礦業法完成協商月底前三讀 洪申翰：重建業者、原民部落平衡關係

參與「礦業法」協商的立法院民進黨團副幹事長洪申翰於協商結論上簽名。（洪申翰辦公室提供）

2023/05/24 17:22

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院長游錫堃今（24）日召集朝野黨團協商「礦業法修正草案」等案，稍早已完成「礦業法」協商。民進黨團副幹事長、立委洪申翰表示，他的助理說，他20幾歲來立法院就開始關注，到現在30幾歲了，走到了這一刻，很感動。洪指出，礦業法條文全數通過了，沒有保留，在月底前就會直接三讀通過，不用表決。

洪申翰說，他想和大家分享，這段時間，有業者很關心，這次修法是不是要扼殺台灣礦業發展？「我要說，其實不是。」他表示，原本的礦業法，長久來這麼偏斜業者，礦業是必然會背上壓迫環境跟原住民的負面標籤，不論業者是否有霸道壓迫的意圖。

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他強調，這次修法最重要的目的，是要重建礦業業者、環境、原民部落健康和平衡關係，這才有可能真正去除礦業的負面標籤，未來礦業發展才有辦法更永續。

「我的助理說，他20幾歲來立法院就開始關注，到他現在30幾歲了，走到了這一刻，很感動。其實，經濟部、還有很多委員，有很多助理，有很多民間團體，大家一起努力，大家都很感動。」洪申翰也提及，最後有幾個附帶決議，院會三讀也會處理。「我們要把這段修法的長路走完。」

參與協商的民進黨立委林淑芬也表示：「『礦業法』就在剛剛終於完成院長協商，三讀就在眼前啦！」

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