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    游錫堃：年輕學子可多認識台灣文學

    立法院長游錫堃今日接見來立法院參訪的屏東縣僑勇國小師生。（圖擷自游錫堃臉書）

    立法院長游錫堃今日接見來立法院參訪的屏東縣僑勇國小師生。（圖擷自游錫堃臉書）

    2023/06/02 22:10

    〔記者蘇永耀／台北報導〕立法院長游錫堃今日接見來立法院參訪的屏東縣僑勇國小師生，並致贈台灣漢詩吟唱參考教材，鼓勵年輕學子認識台灣文學。

    僑勇國小學生領袖高峰會在校長黃順利帶領下參訪立院，學生們現場演奏月琴並用台語唱出恆春民謠「瓊麻思」。游說，非常開心又佩服。

    游錫堃今晚臉書發文說，他要記述今天與台灣國境之南的僑勇國小學生會面情形。

    游院長表示，僑勇國小從2018年成立「學生領袖高峰會」，為增進偏鄉學生領導能力並提升國際視野，從小參與公共事務，學習民主風範，培養獨立自主及關懷他人的能力，意義深遠。

    他表示，他自己小學有畢業，但初中沒畢業，還沒到二年級就輟學，14歲開始當專職農夫，一天到晚在田裏面，不太會跟人講話，所以他知道偏鄉的教育及家庭的資源較為缺乏，可能在人生旅程中，出社會競爭時，會有不利的條件。

    不過，游指出，但如果反面思考，所謂「禍福相倚」，逆境可能會變成一種淬鍊，未來可為社會做更多貢獻，不要被環境打倒或綁住，不然就太可惜了。他還鼓勵年輕學子可認識台灣文學，他並分享台灣先賢百年爭取民主自由、奮鬥犧牲的歷史，體會台灣精神。

    立法院長游錫堃今日接見來立法院參訪的屏東縣僑勇國小師生，學生現場演奏月琴並用台語唱出恆春民謠「瓊麻思」。（圖擷自游錫堃臉書）

    立法院長游錫堃今日接見來立法院參訪的屏東縣僑勇國小師生，學生現場演奏月琴並用台語唱出恆春民謠「瓊麻思」。（圖擷自游錫堃臉書）

    立法院長游錫堃今日接見來立法院參訪的屏東縣僑勇國小師生。（圖擷自游錫堃臉書）

    立法院長游錫堃今日接見來立法院參訪的屏東縣僑勇國小師生。（圖擷自游錫堃臉書）

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