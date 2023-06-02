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    林飛帆、李正皓涉性平風暴須退選？民進黨祕書長許立明回應了

    民進黨布局2024立委選戰，上週宣布與李正皓（左）合作選新北市第9選區，本週則徵召林飛帆（右）選台北市第3選區。（民進黨提供、本報資料照）

    民進黨布局2024立委選戰，上週宣布與李正皓（左）合作選新北市第9選區，本週則徵召林飛帆（右）選台北市第3選區。（民進黨提供、本報資料照）

    2023/06/02 17:26

    〔記者陳政宇／台北報導〕民進黨陷性平風暴，黨籍立委參選人林飛帆時任性騷吃案的督導主管，合作的無黨籍李正皓也傳出偷拍威脅女性事件，黨內傳出要求退選、解除合作的聲浪。對此，民進黨秘書長許立明今（2）日回應，李正皓必須針對私德，提出證據向社會溝通；林飛帆若隱匿包庇查證屬實，一律開除。

    民進黨一名女性前黨工日前爆料，過去在主責專案期間遭合作導演薛朝輝性騷擾，時任婦女部主任許嘉恬未妥善處理，當時負責督導的副祕書長正是林飛帆；林坦言，許嘉恬曾簡略向他報告，但自己忽略當事人不走申訴管道的背後原因。另，李正皓日前貼出判決書及對話紀錄，強調「沒有偷拍、沒有威脅」，仍被質疑扭曲事實、偷換概念。

    許立明今日在記者會回應，重點還是法律責任之所在 這是我們的責任和承諾，關於李正皓的部分，民進黨希望結合社會廣大力量，跟很多無黨、友黨人選合作；其次，對於李正皓私德部分，他必須要能夠提出證據，向社會溝通和說明。

    關於林飛帆，許立明表示，這需要進一步釐清，當事人願意勇敢面對這個過程，都是往好的處理方向前進，性平事件在處理上會有很多難處，所以他才公開呼籲，所有認為自己有被侵害的人，以保護隱私權最周到的方式，鼓勵他們出來檢舉侵害者，這是民進黨正在做的。

    媒體追問，林飛帆是否涉及隱匿？許立明回應，這部分還要釐清，只要隱匿包庇調查屬實，一律開除。至於是否有「退選」的選項？許立明僅說，會有所有的選項。

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