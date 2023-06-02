為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    民進黨性平事件連環爆 陳時中：對性騷擾零容忍

    前衛福部長陳時中2日南下屏東，參加小英之友會舉辦的捐血公益活動。（小英之友會提供）

    前衛福部長陳時中2日南下屏東，參加小英之友會舉辦的捐血公益活動。（小英之友會提供）

    2023/06/02 17:00

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕連著2位民進黨前女黨工爆曾遭性騷擾，引起社會矚目，前衛福部長陳時中今天（2日）到屏東參加小英之友會舉辦的捐血公益活動，被媒體問到相關看法時，他強調，對於性騷擾零容忍。

    陳時中指出，對於性別平等概念，這時代已經進步到這裡，性平是一件非常重要的工作，因此對於性騷擾或任何在性平上不公不義的事情，都應該要零容忍。

    陳時中今天以小英之友會榮譽總會長身份，到屏東捐血站參加由屏東縣小英之友會與中華民國屏東縣同鄉會總會舉辦的「屏東女兒小英總統就職七週年紀念捐血公益活動」，強調小英之友會將繼續維持社會公益性，持續努力，希望社會越來越好。

    陳時中同時也說，參加台北市長選舉時，受到不少屏東同鄉會大力協助，特地再一次感謝大家，自己「嘸蓋熬、選嘸上、揪歹勢」，今天特地穿競選服裝出席，讓大家回味打選戰的時候。說到這裡，台下立刻響起加油掌聲。

    陳時中也指著台下的立法委員莊瑞雄表示，當時莊擔任自己的競選總部總幹事，給自己很多幫忙，每天都在教他，不過自己學得不好，稍微失敗了，知道莊要同場出席活動，他特地穿當時的競選衣服來，讓大家也回味一下。他特別感謝莊瑞雄委員及屏東同鄉會給他的協助，會永遠記得這份心意。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    民進黨性平案連環爆 賴清德致歉曝3大革新方案
    2023/06/02 16:57

    民進黨性平案連環爆 賴清德致歉曝3大革新方案
    民進黨前組織部副主任林男固涉性騷 北市議員何孟樺落淚還原當時狀況
    2023/06/02 16:46

    民進黨前組織部副主任林男固涉性騷 北市議員何孟樺落淚還原當時狀況

    獲獎雙基金穩中求利
    秘書蔡沐霖涉隱匿性騷請辭 李俊俋：勞動部對此零容忍
    2023/06/02 15:50

    秘書蔡沐霖涉隱匿性騷請辭 李俊俋：勞動部對此零容忍
    徐巧芯質疑給「輝哥」公司標案 陸委會公布影片：依法招標
    2023/06/02 15:45

    徐巧芯質疑給「輝哥」公司標案 陸委會公布影片：依法招標

    最新科技聚落 4字頭買房市超值區
    再爆性騷吃案 民進黨鞠躬道歉：啟動黨紀、移送法辦
    2023/06/02 14:36

    再爆性騷吃案 民進黨鞠躬道歉：啟動黨紀、移送法辦
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播