民進黨性平事件連環爆 陳時中：對性騷擾零容忍

前衛福部長陳時中2日南下屏東，參加小英之友會舉辦的捐血公益活動。（小英之友會提供）

2023/06/02 17:00

〔記者羅欣貞／屏東報導〕連著2位民進黨前女黨工爆曾遭性騷擾，引起社會矚目，前衛福部長陳時中今天（2日）到屏東參加小英之友會舉辦的捐血公益活動，被媒體問到相關看法時，他強調，對於性騷擾零容忍。

陳時中指出，對於性別平等概念，這時代已經進步到這裡，性平是一件非常重要的工作，因此對於性騷擾或任何在性平上不公不義的事情，都應該要零容忍。

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陳時中今天以小英之友會榮譽總會長身份，到屏東捐血站參加由屏東縣小英之友會與中華民國屏東縣同鄉會總會舉辦的「屏東女兒小英總統就職七週年紀念捐血公益活動」，強調小英之友會將繼續維持社會公益性，持續努力，希望社會越來越好。

陳時中同時也說，參加台北市長選舉時，受到不少屏東同鄉會大力協助，特地再一次感謝大家，自己「嘸蓋熬、選嘸上、揪歹勢」，今天特地穿競選服裝出席，讓大家回味打選戰的時候。說到這裡，台下立刻響起加油掌聲。

陳時中也指著台下的立法委員莊瑞雄表示，當時莊擔任自己的競選總部總幹事，給自己很多幫忙，每天都在教他，不過自己學得不好，稍微失敗了，知道莊要同場出席活動，他特地穿當時的競選衣服來，讓大家也回味一下。他特別感謝莊瑞雄委員及屏東同鄉會給他的協助，會永遠記得這份心意。

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