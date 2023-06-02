秘書蔡沐霖涉隱匿性騷請辭 李俊俋：勞動部對此零容忍

勞動部政務次長李俊俋就蔡沐霖性涉騷擾事件舉行記者會說明。（記者田裕華攝）

2023/06/02 15:50

〔記者徐子苓／台北報導〕民進黨再爆性騷擾案，1名前女性黨工今（2日）發文爆料遭男同事性騷擾，時任青年部主任蔡沐霖不僅未妥善處理，還疑似隱匿性平事件、包庇加害者。蔡後來轉任勞動部次長李俊俋的機要秘書，李俊俋下午臨時召開記者會表示，蔡沐霖昨晚已請辭獲准，請辭理由是「生涯另有規劃」。

李俊俋說，「蔡沐霖是我的機要秘書，我1月31日來到勞動部，蔡在2月23日進入勞動部擔任秘書。」

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李俊俋也解釋兩人之間的淵源，「過去我擔任立委時，蔡沐霖在中央黨部工作有些互動，我覺得這個年輕人還不錯，工作也很認真，所以我就提供這個工作機會。」

李俊俋提到，蔡沐霖昨天晚上已向他請辭，請辭理由是「生涯另有規劃」，也有和李提到疑似性騷擾事件，蔡說可能會有人出面爆料、會影響勞動部。李俊俋告訴他，勞動部對這種事情「零容忍」，所有該檢討、處理的都要面對、接受。

被問到是否知情、為什麼讓涉入性騷擾案的人擔任秘書，李俊俋強調，這件事情他也是昨晚第1次知道，且蔡沐霖在勞動部任職期間完全沒有發生過類似事件。

媒體詢問蔡沐霖是如何向李陳述性騷擾事件？李俊俋表示，蔡昨晚和他提到，最近外界關心性騷擾事件，他可能會有1件類似的事情，而他在當時是主管。

至於被害者如何與蔡沐霖申訴、蔡的處理態度、是否涉及職場霸凌，李俊俋回應，詳細情況他並不清楚，不過關於職場霸凌他有和民進黨部查證，黨部說對霸凌部分有調查、也有約談蔡沐霖。

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