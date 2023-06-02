再爆性騷吃案 民進黨鞠躬道歉：啟動黨紀、移送法辦

民進黨前黨工遭摸胸性騷擾疑被吃案，民進黨秘書長許立明（左二）、副秘書長楊懿珊（左一）、性平部主任李晏榕（右二）及發言人張志豪（右一）2日舉行記者會，深深一鞠躬代表民進黨向受害者道歉。（記者廖振輝攝）

2023/06/02 14:36

〔記者陳政宇／台北報導〕民進黨才爆發性騷吃案疑雲，今（2）日又有一名女性前黨工臉書控訴，自己被當時的部門同仁陳右豪性騷擾，而當時主管、時任青年部主任蔡沐霖不僅沒有接住她，更狠狠把她踹到無底深淵。民進黨秘書長許立明今下午率相關主管召開記者會說明，並兩度向被害人和社會大眾鞠躬道歉。

民進黨一名女性前黨工日前爆料，過去在主責專案期間遭合作導演「輝哥」性騷，時任婦女部主任許嘉恬不僅未妥善處理，還反問「為何不跳車」、「妳怎不叫出來」；不料，今日又有一名女性前黨工指控遭同事陳右豪性騷擾，向蔡沐霖反映後，蔡不僅隱蔽性平事件、包庇加害者，還以影響部門氣氛為由逼她道歉，之後更是言行霸凌辱罵，甚至驚動高層。

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許立明今日率副秘書長楊懿珊、性平部主任李晏榕及發言人張志豪召開記者會說明，許在記者會開始及結束時，兩度率黨務主管向被害人和社會大眾鞠躬道歉。

許立明表示，他以非常憤怒和不捨的心情召開記者會，對於曾經在中央黨部工作的同仁受到這樣對待，他除了生氣、還有更多不捨及滿滿歉意，因此他首先要代表民進黨向所有相關被害人和社會大眾致上深深歉意。

許立明說，對於已知或未知的受害者，民進黨願提供所有資源和管道協助他們走出陰霾，任何覺得自己被侵害的都可以向秘書長申訴，若主管隱匿事件一律開除。

許立明說，除了對被害者不捨，民進黨已透過管道了解及關懷被害者，包含蔡沐霖在內的當事人已不在中央黨部任職，第一，民進黨會啟動最嚴厲黨紀程序處理；第二，請李晏榕整理相關資料並移送法辦，希望能有公開公平的處理；第三，對於外傳有現職黨部幹部有類似事件，民進黨會立即做最嚴厲處理，請他離開並接受調查。

許立明說，性別平等這件事是民進黨及台灣人民共同追求的目標，這個理念和理想一定不會打折，民進黨會用最誠懇、負責任的態度，面對社會大眾以及所有受到侵害的人。

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