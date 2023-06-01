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    賴清德遭控統獨、核電立場反覆 民眾黨團促把話說清楚

    立法院民眾黨團今舉行記者會，批評民進黨總統參選人賴清德在統獨、核能議題上立場反覆。（圖由民眾黨團提供）

    立法院民眾黨團今舉行記者會，批評民進黨總統參選人賴清德在統獨、核能議題上立場反覆。（圖由民眾黨團提供）

    2023/06/01 16:22

    〔記者謝君臨／台北報導〕立法院民眾黨團今（1）日舉行記者會，質疑民進黨主席賴清德宣布參選2024總統以來，不僅在統獨、核能議題上推翻民進黨過往主張，面對學生還數次失言，甚至迴避談論黨內詐騙、黑金爭議。民眾黨團要求賴停止講空話糊弄全民，向民眾釐清兩岸論述，更要拿出實際作為，對詐騙、黑金宣戰。

    民眾黨團總召邱臣遠表示，眼見2024選舉將至，賴清德這位「務實的台獨工作者」改口「沒有統獨問題、反共不反中」；且其近期論述幾乎照搬民眾黨主席柯文哲的觀點，但民進黨過往不斷抹紅柯，若民進黨如此反中，請賴同樣接受高標準檢視，清楚說明民進黨兩岸路線，別再為騙取選票，立場反覆欺瞞台灣民眾。

    副總召賴香伶指出，民進黨執政7年，住屋政策荒腔走板，高房價成為國內最大問題，在賴清德口中卻變成「房價在降」，反映民進黨無心落實居住正義。另，今年第一季「實質經常性薪資」與「實質總薪資」年減0.19%和0.23%，皆創7年新低，勞工生活水準下降。民進黨亂開支票騙票，人民都看在眼裡。

    民眾黨團副主任兼發言人楊寶楨表示，近日賴清德面對學生提問能源議題，提出「核電備用論」，凸顯賴「院長」反核的言不由衷，只提核電不提綠電，更證明民進黨非核家園政見跳票，昔日訂定的綠電目標更是不切實際。此外，台南88槍擊案與正副議長賄選案，更凸顯民進黨在地方盤根錯節的黑金政治。

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