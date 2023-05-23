賴清德稱總統接受質詢有違憲政制度 民眾黨團籲別逃避民意

立院民眾黨團今日召開記者會，指出民進黨團總召柯建銘也曾提議前總統馬英九赴立院即問即答，呼籲賴清德別逃避民意，甚至一再落跑耍賴，拿出重視民心的態度，為台灣民主政治發展建立良好示範。（記者廖振輝攝）

2023/05/23 13:21

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總統赴立院國情報告違憲？ 幕僚還原賴清德原句籲勿抹黑

〔記者黃靖媗／台北報導〕民眾黨主席柯文哲日前指出，若當選總統，可赴立法院國情報告，被民進黨主席賴清德批評「沒有國會經驗」。立院民眾黨團今日召開記者會，指出民進黨團總召柯建銘也曾提議前總統馬英九赴立院即問即答，呼籲賴清德別逃避民意，甚至一再落跑耍賴，拿出重視民心的態度，為台灣民主政治發展建立良好示範。

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賴清德日前回應說：「不管是侯（友宜）市長或是柯（文哲）市長都沒有國會的經驗，不管是國民黨執政或是民進黨執政，總統都願意到立法院做國情報告。為什麼一直都沒辦法成行，是因為在野黨，不管是國民黨執政的在野民進黨，或是民進黨執政的在野國民黨，立法院黨團都要求總統來到立法院做國情諮詢之後，必須要向行政院院長一樣的接受立法院質詢，這樣的做法有違目前的憲政制度。」

民眾黨立院黨團總召邱臣遠指出，目前憲法及法律上，並無明確提到總統不能自願前往立法院進行國情報告或備詢，總統依個人意志，自願前往立法院並無不妥，賴清德稱總統赴立法院國情報告後被要求備詢是「有違憲政體制」，很明顯只是逃避國情報告的藉口，更批評賴清德當了4屆立委卻不懂《立法院職權行使法》，想選總統連《憲法》都不了解，盡顯法盲本色。

邱臣遠表示，柯文哲強調總統目前是「有權無責」的狀況，希望透過赴立法院國情報告，落實三權分立、解決問題，柯建銘總召也曾提議馬前總統赴立院即問即答，如今賴清德卻以違憲來模糊焦點，質疑賴已經開始超前部署，難道未來若當選，會以一句「違憲」就想閃避民代的發問。

黨團幹事長張其祿表示，依據中研院吳玉山院士說法，我國趨近於「總統優越型的半總統制」，會產生3大問題，第一是總統權力過大（如馬英九總統時期），第二是府會黨籍不一致時，形成僵局（如陳水扁總統時期），第三是總統與閣揆關係浮動性大，總統決策缺乏制度透明性，經常造成總統有權無責，但行政院長有責無權。

張其祿指出，就總統向國人報告國政的必要性來看，不僅體現公權力的透明度與對話性，還能讓公眾瞭解國家的現狀與未來方向，總統應根據國家形勢的需要，自願向立法院報告國情，也為台灣提供了創造新憲政慣例的機會，台灣民主需要1位願意挺身而出、樹立民主政治文化典範的領導人，更需肩負起建立並鞏固民主慣例與責任的先行者，而非選擇袖手旁觀，避開責任的民主雙標者。

另一方面，立委陳琬惠表示，im.B詐騙主嫌曾國緯不只是通緝犯，還被爆料具幫派背景，民進黨口口聲聲說要「終結黑金、贏回正義」，賴清德更說要排黑，結果黨籍立委陳歐珀與幫派交好，質疑陳歐珀認錯退選是不是等於承認有掛勾？賴清德不該出來說話嗎？是不是該徹查黨內還有多少人和黑道、詐騙集團有染？並表示，若賴清德現在選擇沉默，等於承認對黑金雙重標準。

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