政院打詐辦公室成立 閣揆陳建仁揭牌

行政院打擊詐欺辦公室今 （31）日成立，行政院長陳建仁親自揭牌。（行政院提供）

2023/05/31 17:16

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院打擊詐欺辦公室今 （31）日成立，行政院長陳建仁親自揭牌，陳揆在致詞時表示，打詐辦公室匯集5個部會的人力，統籌、督導和整合民間各界資源，發揮政府施政機動性，期盼達到「減少接觸」、「減少誤信」、「減少損害」的「三減功效」。

行政院5月初推出打詐行動綱領1.5版，強化法律面、組織面及技術面打詐，除祭出打詐5法修法，打擊詐欺辦公室今天也揭牌成立；陳建仁、行政院政務委員羅秉成、發言人林子倫等人出席。

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陳建仁致詞時表示，詐騙手法日新月異，牽涉層面廣泛，打詐辦公室未來負責督導各部會落實、執行打詐行動綱領，推動各部會合作打擊詐欺犯罪、收集國內外打詐措施，也會統籌、督導和整合民間資源，結合地方政府，通力合作，讓中央、地方齊心協力做好打詐工作。

陳建仁也說，今天上午和蔡英文總統一起開會，蔡總統也予以嘉勉，希望政府做好打詐工作。

打詐辦公室共有內政部、法務部、數發部、金管會、NCC等5個部會加入，每個部會調派1至2人，由桃園市前副市長、行政院顧問李憲明擔任辦公室主任。陳建仁在揭牌後，也參觀辦公室，與工作人員一一握手，並加油打氣。

行政院打擊詐欺辦公室今 （31）日成立，行政院長陳建仁親自揭牌。（行政院提供）

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