譏柯文哲訂便當也成政壇笑話！ 潘俊霖：連國中生都不會搞錯

柯文哲（見圖）陷入政治獻金申報不實爭議，曾擔任柯文哲隨行攝影官的潘俊霖發文指出，他原本選擇沈默，但看到便當事件後再也無法忍受謊言，並向柯粉小草喊話「連國中生都不會搞錯的訂便當都可以搞成政壇笑話，你們確定還要被他們左右」？（資料照）

2024/08/15 13:20

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨主席柯文哲近日陷入政治獻金申報不實爭議，曾擔任柯文哲隨行攝影官的潘俊霖發文指出，他看到便當事件後再也無法忍受謊言，並向柯粉小草喊話「連國中生都不會搞錯的訂便當，都可以搞成政壇笑話，你們確定還要被他們左右」？

針對柯文哲近日陷入政治獻金風波，潘俊霖在臉書發文指出，這一次的鬧劇除了偶爾開開玩笑外，原本選擇沈默不發文，也拒絕了所有政論節目的邀約，但昨日的便當事件「真的讓我無法再忍受這些人的謊言」。

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潘俊霖指出，「『木可』（柯）不是第一次參與大型選舉，台灣也不是只有這次才有監察院申報，為什麼『木可』（柯）以前沒事，為什麼其他人都沒事，就白蓮教會有事！？」

他表示，2014年柯文哲參選台北市長，選後是他們大約10個幕僚不支薪水在出納會計個人辦公室一張一張收入支出核對了近半個月，才完成選後向監察院申報，並指「2018年負責申報的同事在團隊解散後多領一個月薪水，原因就是那一個月他們在核對所有單據」。

潘俊霖說明，「會計師不是神，他沒有參與所有活動，他也不認識競選團隊所有人，所以他無法核對單據，甚至他如果發現單據不對，也只能找負責財務的人去找申報單據的同仁再次確認」。

潘俊霖直言「我很討厭蔡壁如，但蔡壁如這一次講的是真話」，並指「看看木可（柯）身邊這些人吧，把木可（柯）搞成一個政壇笑話的就是這些人」。潘俊霖也向柯粉小草喊話，指「不要再笨笨的被帶風向到會計師或者是國家機器，這些人，連國中生都不會搞錯的訂便當，都可以搞成政壇笑話，你們確定還要被他們左右？」

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