5部會攜手 打詐專責辦公室月底成立

行政院會上週拍板「打詐行動綱領1.5版」，行政院代理法言人羅秉成今（11）日在院會後記者會表示，「打詐專案辦公室」月底前就可以成立。（行政院提供）

2023/05/12 05:30

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院會上週拍板「打詐行動綱領一‧五版」，行政院代理發言人羅秉成昨表示，「打詐專責辦公室」月底前就可成立，屆時將由內政部、金管會、國家通訊傳播委員會（NCC）、法務部及數位部共五部會通力合作，每部會將派一至二人進駐，透過各面向發揮統合力量。

識詐、堵詐、阻詐、懲詐 強化打擊

羅秉成說，打詐須從法律面、技術面及組織面等強化，法律面已祭出打詐五法修法送進立法院；技術面透過「識詐、堵詐、阻詐、懲詐」四個面向執行，例如攔阻偽冒電話，幾天內就攔阻幾十萬通，可減少雙方接觸。

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羅秉成提到，組織面強化也是必要的，除高檢署成立打詐督導中心，警政署的打詐中心也要設北、中、南工作站；調查局以往在打詐部分參與較少，這次為強化執行懲詐面向，也提升量能，尤要針對投資詐欺。

羅秉成說，打詐行動要靠跨部會共同執行，因此需要院級專責辦公室，院長陳建仁在院會指示要規劃成立院級打詐專責辦公室，預計五個部會加入，現已在做相關的行政與法規作業中；團隊在院級的打詐專案辦公室底下，可發揮統合協調力量，有相關問題或需要院解決者，可以即時反映跟處理。

羅秉成指出，如果「打詐五法」本會期通過，相關人員組織都就位，加上一波又一波持續打擊詐騙集團，做到上游清源、下游積極打詐，產生良性循環，有助於緩解或抑制詐騙行為，下半年進入關鍵期，需要打詐專責辦公室來統合。

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