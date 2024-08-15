柯文哲假帳案》 呂秋遠痛斥：民眾黨政治獻金運用一蹋糊塗

律師呂秋遠評論柯文哲與民眾黨申報政治獻金假帳案表示，就目前的狀況來看，民眾黨在總統選舉時，政治獻金的運用，以及募款所得的用途，包括內稽內控，確實是一塌糊塗。（資料照）

2024/08/15 10:39

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨主席柯文哲近期陷入政治獻金申報不實風波，台北地檢署昨指揮調查局搜索、約談，檢方漏夜偵訊；對此，律師呂秋遠表示，就目前的狀況來看，民眾黨在總統選舉時，政治獻金的運用以及募款所得的用途，包括內稽內控，確實是「一塌糊塗」。

呂秋遠昨於臉書發文提到，政治獻金超過1萬元就要交代來源，所以切成幾筆捐贈，這樣才看不出是誰捐贈的，「進來的收入，要有支出的核銷，如果要搬走，就必須完全不考慮成本概念，也不用去核實到底有沒有這些開銷，在結算時胡作非為，把大筆的鈔票輸出到私人公司」。

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呂秋遠質疑：「會計師到底在核對時做了什麼，基於會計師對客戶的保密義務，我們現在還不得而知，畢竟他只能在檢察官面前陳述，所以暫時不予置評。可是，這些帳目真的會讓人懷疑，這難道就是自詡清廉的民眾黨會做的事嗎？難道只是因為第一次選總統，所以才有這些問題嗎？如果這麼說，那麼以前選市長的時候就沒募款過嗎？」

呂秋遠說，會計師原本應該是找公正第3方查核，民眾黨卻找了黨員端木正，還是擔任中央委員、名列不分區立委的人，辦活動則找「自己開的木可公關公司」來承接，疑積欠其他公司款項金額高達1300萬元，木可公關不僅名字跟柯文哲高度重疊，且住址與台灣眾望基金會（柯文哲的基金會）、新故鄉智庫（柯文哲的智庫）、智堯資訊公司（兒子當人頭的公司）都在台玻大樓。

呂秋遠：國民黨以前就這麼幹「哪來的新政治」？

呂秋遠說，民眾黨選舉期間喊「把國家還給你」、「義無反顧拚一次」，為什麼重點卻擺在把募款的金額，毫無把關的交給自己人設立的公司？辦個活動只要20萬元，木可公司承辦就可以20倍，把募集到的、受管控的政治獻金，透過外包活動，轉給自己可以控制的私人公司，「這不就是國庫通黨庫，把公益的錢變成私人的錢嗎？國民黨以前都這麼幹，你們是哪裡來的新政治」？

呂秋遠痛批，柯文哲曾說要和財團切割、不設立基金會、不組政黨，卻爆出京華城案、成立台灣眾望基金會以及民眾黨，「說政治要清廉，現在有10大弊案，給了京華城超高的容積率。」

呂秋遠直指，柯文哲把問題都丟給自己找的會計師、把民眾給他的政治獻金隨便交給別人亂花，完全沒有內稽內控，各種費用都比別人高好幾倍，把受監督的錢不斷洗出去私人公司的帳戶裡。在柯最新聲明裡，完全看不到他在反省「所有的錯，都是會計師的錯、黃珊珊等人的錯，他們要請辭，他識人不明、用人不當，即使覺得自己責無旁貸但是，別人要請辭，他完全沒事。」

律師呂秋遠。（資料照）

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