拿私密影像威脅前女友？李正皓受質疑 民進黨性平部主任說話了

李晏榕指出，當女方要求刪除影片及備份時，若李正皓真的藉此威脅就應該被譴責。（擷自民進黨性平部臉書直播）

2023/05/28 07:21

首次上稿 06:10

更新時間 07:21

〔記者陳政宇／台北報導〕民進黨在新北市立委第9選區（永和及中和區泰安里等17里）支持無黨籍李正皓參選，但黨內幕僚發起連署，質疑李正皓曾涉嫌以私密影像威脅前女友，呼籲提名小組重新評估人選。民進黨性平部主任李晏榕昨（27）日表示，當女方要求刪除影片及備份時，若李正皓真的藉此威脅，就應該被譴責，民進黨作為堅守性平價值的政黨，不應該與其合作。

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近日有民進黨青年政治工作者及幕僚發起連署，質疑「禮讓一個曾以偷拍私密影像傷害、控制及威脅女性的候選人，如何展現民進黨的價值」；聲明呼籲，民進黨提名小組應重新評估是否禮讓李正皓，並說明艱困選區的定義、公布初選民調、選擇徵召及徵召人選的標準。

民進黨性平部27日舉行座談會，邀請台北市議員苗博雅與何孟樺分享性平議題及女性參政經驗；有與會者詢及，對於網路連署及李正皓性平事件的看法。

李晏榕坦言，她有預期會被問到這題，作為一位法律人、性平部主任、在性別運動圈參與這麼久的人，她認為有幾個重點，後續所述都是假設網路流傳的LINE訊息為真，「我相信這個LINE訊息是真的，它確實是李正皓和他前女友的對話」。

李晏榕表示，不論女方是否同意被拍攝影片，當她希望這段關係結束、並要求刪除影片和備份時，李正皓可能有刪除，卻說「難道不能備份」，李如果真的有拿這件事威脅女生，就應該被譴責。

「坦白說，我覺得我們的黨選擇要跟這樣的人合作，我個人表示遺憾」，李晏榕說，現在確實有很多民進黨幕僚、國會助理及許多年輕支持者正在串聯，希望高層可以重新考慮這件事，她對此樂觀其成，但她的身分立場可能不方便參與連署。

李晏榕說，她個人確實是認為，民主進步黨作為一個堅守、且認為性別平等是重要價值的政黨，不應該跟這樣的人合作。

對於連署內容，李正皓昨受訪強調「沒有偷拍」，並直指這是源自2016年國民黨鬥爭下的惡意爆料，當時為自證清白提起司法訴訟，結果一、二審定讞都是他贏、對方輸，判決書也寫得很清楚，這是未經查證的爆料，也成為他每次參選的考古題。

李正皓表示，選舉都會有一些抹黑和流言，作為候選人把爭議解釋清楚是應該的，公開澄清後若還有惡意抹黑，他將會提告。

針對人選爭議，身兼民進黨提名小組成員的行政院副院長鄭文燦回應，「民主大聯盟」是希望容許差異、尋找更大的共識，並形成更大的力量；個別候選人如果有任何問題，他相信這都可以好好討論。

民進黨發言人林楚茵亦說明，民進黨在艱困選區的徵召作業是基於三項原則，跨黨派、跨世代、跨領域，徵詢階段聽取各方意見，徵詢後會努力溝通、尋求民進黨內最大團結，最重要共識就是獲得更多支持台灣民主、本土政權的國會席次，達到實質過半。

李正皓昨強調「沒有偷拍」，並說明這是源自2016年國民黨鬥爭下的惡意爆料。（記者翁聿煌攝）

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