改披綠袍？ 李正皓：藍營鐵票區不適合

無黨籍政治評論員李正皓昨表示，藍營鐵票區，不適合以民進黨員的身分參選。（記者翁聿煌攝）

2023/05/28 05:30

〔記者翁聿煌、陳政宇／綜合報導〕民進黨支持無黨籍政治評論員李正皓投入新北市永和區立委選戰，原本有意參選的永和區黨部主任莊銘淵希望李加入民進黨平息爭議，爭取基層支持。李正皓昨表示，永和長期以來為藍營鐵票區，不適合以民進黨籍身分參選，他佩服民進黨主席賴清德的遠見，為了團結台灣，可以和「中華民國本土派」合作。

民進黨公布該選區立委與李正皓合作後，莊銘淵請辭區黨部主任，經新北市黨部主委何博文成功慰留，但莊希望李正皓加入民進黨，他才有辦法號召永和地區的綠營支持者力挺。

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李正皓回應，永和是藍營鐵票區，他和民進黨中央有共識，不適合以民進黨員的身分參選。他說，自己原本是國民黨，現在獲民進黨支持參選立委，「我一路走來，一直是中華民國本土派，我沒有變，是國民黨變了」，這次他與賴清德深談，非常佩服賴想要擴大民進黨的政治光譜，所以與中華民國本土派合作的理念。

李正皓表示，賴清德繼承蔡英文總統的「中華民國台灣」的論述，推動「民主大聯盟」，過程一定會有反彈，他相信民進黨中央會逐步化解綠營和外界的疑慮。

近日也有民進黨青年政治工作者發起連署，呼籲黨中央重新評估是否禮讓李正皓，並要求說明艱困選區徵召人選的標準。民進黨發言人林楚茵回應，民進黨在艱困選區的徵召作業是基於三項原則，跨黨派、跨世代、跨領域，希望籌組「民主大聯盟」，結合社會更廣、更大力量。「民主大聯盟」最重要共識，就是獲得更多支持台灣民主、本土政權的國會席次，達到實質過半。

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