雞排妹、李正皓掀綠營內反彈 林楚茵重申「民主大聯盟」3原則

民進黨布局2024立委選戰，尤以徵詢鄭家純參選的傳聞，以及與李正皓的合作，引發黨內議論。（組合圖／本報資料照、民進黨提供）

2023/05/27 15:57

〔記者陳政宇／台北報導〕迎戰2024立委選舉，民進黨尋黨外「刺客」投身艱困選區，除北市中正萬華徵召「雞排妹」鄭家純的傳聞引發議論，政治評論員李正皓合作以無黨籍身份參選新北永和也掀起黨內質疑。兼任民進黨發言人的立委林楚茵今（27）日受訪重申，民進黨籌組「民主大聯盟」，在艱困選區的徵召是基於3項共識，跨黨派、跨世代、跨領域。

近日有民進黨青年政治工作者及幕僚發起連署，呼籲民進黨提名小組應重新評估是否禮讓李正皓，並說明艱困選區的定義、公布初選民調、選擇徵召及徵召人選的標準。

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針對「民主大聯盟」人選爭議，林楚茵表示，民進黨在艱困選區的徵召就是基於3項共識，跨黨派、跨世代、跨領域，希望籌組民主大聯盟，結合社會更廣、更大力量，徵詢階段也會聽取各方意見。

林楚茵強調，徵詢後也會努力溝通、尋求民進黨內最大團結，民主大聯盟最重要共識，就是在下一屆國會中，獲得更多支持台灣民主、本土政權的國會席次，達到最大、實質過半。

關於台北市中正萬華區立委參選人徵召的傳聞，民進黨新聞部主任張志豪日前回應，各方人選都還在徵詢階段，也會參採相關意見，該報導內容沒有事實根據，現階段任何臆測都沒有必要。

他說明，過去大選提名策略小組開會並未觸及相關討論，徵召必須經由大選提名策略小組討論，並經黨主席賴清德定奪、經中執會同意才會定案。

此外，賴清德日前在立委提名記者會上也表示，所有立委參選人應該有3項共識，包括守護台灣主權、維護台灣民主自由的憲政體制；尊重多元、關心弱勢，公義的社會是台灣最美麗的價值；進一步深化台灣在國際社會的價值。

他說，基於以上3項共識，民進黨在這次立委艱困選區的徵召作業，秉持「跨黨派、跨世代、跨領域」3項原則，希望籌組民主大聯盟，結合社會更廣大的力量，守護台灣增進民主、和平與繁榮。

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