禮讓行人反造成鹿港塞車 議員藍駿宇等建議設行人專用時相解套

鹿港小鎮中山路與民權路口靠近老街遊客多，汽機車等行人過馬路，可通行時往往燈號已是紅燈。（記者劉曉欣攝）

2023/05/27 17:59

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣鹿港鎮中山路與民權路口，因為離鹿港老街很近，每到假日遊客如織，駕駛禮讓行人過馬路，連帶讓後方塞車情況更加嚴重，彰化縣議員藍駿宇、施佩妤與莊陞漢不約而同表示，為洗刷「行人地獄」的惡名，政府全面進行交通大執法，但汽機車在鹿港小鎮觀光熱區，因為禮讓了行人通行，卻從綠燈等到紅燈還無法轉彎，連帶造成交通壅塞。

藍駿宇、施佩妤與莊陞漢建議應該在觀光熱區，比照彰基總院、彰化火車站的路口，裝設行人專用時相號誌，也就是讓所有車輛都停止，只讓行人過馬路，這樣道路也會更安全，也不會讓交通打結更嚴重。

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交通處代處長許俊宏表示，將就全縣重要路口進行評估與盤點，尤其是針對醫院、學區或是觀光熱點來研商對策，提升行人與用車安全。

藍駿宇表示，觀光客來到鹿港小鎮遊玩，都是先停好車之後，再步行逛老街、進寺廟拜拜，再吃吃當地小吃，買買伴手禮。因此，鹿港市區道路每到假日都有大批徒步的遊客，如果用路人剛好要在路口轉彎，可能就會在十字路口等遊客過行人穿越線，從綠燈等到變紅燈了，還可能過不了馬路。

藍駿宇、施佩妤都同時點名鹿港鎮中山路與民權路口，因為該路口離鹿港老街的距離很近，加上民權路與中山路都是雙向各1線道，道路寬度有限，每到假日就車輛大排長龍，要等個綠燈通行就要等很久，如果要轉彎的話，因為徒步的遊客很多，禮讓了行人，車輛也只能眼睜睜看著綠燈變成了紅燈。

莊陞漢也指出，鹿港鎮靠近天后宮的周邊道路也是相同情況，因為遊客如織，開車駕駛禮讓大批遊客，也連帶讓後方塞車情況更加壅塞。

彰化火車站前設置行人專用時相，所有車輛都停止，只讓行人通行。（記者劉曉欣攝）

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