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    與我世衛行動團會面 立陶宛稱台、立都面對大國「虛幻的歷史想像」

    衛福部長薛瑞元（右）指出，立陶宛在烏俄戰爭後感受很深，「俄羅斯對於立陶宛也有想像，就如同中國對於台灣，都有共同體會，我們同時面對這兩個大國，這兩個大國都懷有『虛幻的歷史想像』」。（記者廖振輝攝）

    衛福部長薛瑞元（右）指出，立陶宛在烏俄戰爭後感受很深，「俄羅斯對於立陶宛也有想像，就如同中國對於台灣，都有共同體會，我們同時面對這兩個大國，這兩個大國都懷有『虛幻的歷史想像』」。（記者廖振輝攝）

    2023/05/27 17:11

    〔記者吳亮儀／台北報導〕我國連續7年沒有獲邀參加世界衛生大會（WHA），我世衛行動團今天返國後舉辦記者會，說明行動團在瑞士日內瓦和多國舉辦雙邊論壇，並特別提到和立陶宛的會面，「他們也提到，台灣和立陶宛都同時面對大國（中國、俄羅斯），這兩個大國都懷有『虛幻的歷史想像』」。

    衛福部長薛瑞元今天下午在衛福部舉行記者會，被問及這次行動團和哪些國家一同舉辦雙邊會談，他透露，有和幾十個國家談，但多數國家都不希望我國對外透露，「但美國、立陶宛就是比較重要的國家，特別是和立陶宛會談的過程中，我們兩邊都很有同理心。」

    薛瑞元指出，立陶宛在烏俄戰爭後感受很深，「俄羅斯對於立陶宛也有想像，就如同中國對於台灣，都有共同體會，我們同時面對這兩個大國，這兩個大國都懷有『虛幻的歷史想像』」。

    薛瑞元也提到，在武漢肺炎疫情期間立陶宛多次表達對台灣的支持，結果中國就突然把立陶宛出口的貨品無預警中止進口，當時台灣也立即處理並協助立陶宛，「那一陣子台灣人喝了不少立陶宛蘭姆酒、啤酒和巧克力，自從那次事件後，雙方更密切了。」

    薛瑞元說，美國也對我國幫助很大，特別是美國國會外交委員會提出來聯合國的2758決號決議，這和中國所解釋的是不一樣的，這是非常重大的突破，因為全世界各國對2758號決議有了解的並不多，通常都聽中國的一面之詞、接受中國的解釋，這樣台灣加入各個世界組織就變成沒有堅實的法律基礎，但美國主動去談起這件事，是對這個基礎做出澄清，台灣沒有在2758號解釋之下、沒有在2758號函示範圍內，「絕對不是在中國的解釋下，包山包海」。

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