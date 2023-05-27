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    世衛行動團返台 薛瑞元：和美日澳研商應變下一波大流行

    衛福部長薛瑞元（右）指出，衛福部首次和美、日、澳在日內瓦合辦論壇，研商在後疫情時代建構永續應變下一波大流行。（記者廖振輝攝）

    衛福部長薛瑞元（右）指出，衛福部首次和美、日、澳在日內瓦合辦論壇，研商在後疫情時代建構永續應變下一波大流行。（記者廖振輝攝）

    2023/05/27 16:52

    〔記者吳亮儀／台北報導〕中國持續打壓，導致我國今年再度無法出席世界衛生大會（WHA），我世衛行動團日前仍由衛福部長薛瑞元帶領前往瑞士日內瓦，除召開國際記者會外，更向世衛遞交抗議函；但薛瑞元也指出，衛福部首次和美、日、澳在日內瓦合辦論壇，研商在後疫情時代建構永續應變下一波大流行。

    世衛行動團在今天清晨返回台灣，蔡英文總統在中午接見團員後，薛瑞元再和多名司署首長團員回衛福部舉行記者會。薛瑞元說，雖然這次成果還不錯，有很許多重要國家互相交談、聯繫，只是仍很遺憾沒有進入世衛大會，也代表往後還有許多需要努力的空間。

    不過薛瑞元指出，這次行動團在日內瓦進行多場雙邊會談並積極爭取參與醫藥專業會議，拓展與各國醫衛合作，掌握全球最新醫衛資訊。

    為呼應本年WHA重要議題，衛福部首次與世界醫師會於WHA期間主辦緊急醫療公開專業論壇，與各國交流應對各型災難的經驗，並由美國高階官員國務院助卿Michele Sison大使與世界醫師會主席Osahon Enabulele醫師致詞；在「全球合作暨訓練架構（GCTF）」下，衛福部也與美、日、澳首次於日內瓦合辦論壇，研商如何在後疫情時代建構永續應變下一波大流行。

    衛福部健保署、財團法人醫藥品查驗中心與英國國家健康與照護卓越研究院（NICE）簽署合作協定；衛福部也和瑞士日內瓦大學醫院續簽合作備忘錄，合作建立符合國際規範的災難醫療救援隊，以強化我國救災及緊急醫療量能。

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