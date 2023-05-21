薛瑞元日內瓦與世界醫師會會談 雙方討論防疫樂分享「台灣模式」

衛福部長薛瑞元（前排左四）與世界醫師會（WMA）會長Dr. Osahon Enabulele（前排右四）等人進行早餐會談。（衛福部提供）

2023/05/21 17:30

〔記者林惠琴／台北報導〕第76屆世界衛生大會（WHA）將在瑞士日內瓦登場，台灣連續7年未受邀，但我國仍組成世衛行動團前往，並於當地時間21日上午，在衛福部長薛瑞元帶領下，與世界醫師會（WMA）會長Dr. Osahon Enabulele與秘書長Dr. Otmar Kloiber進行早餐會談，除了感謝對方的肯定外，雙方也討論大流行病的應處機制及作為，樂於向世界分享「台灣模式」的防疫機制。

薛瑞元與WMA代表的會面，以早餐會形式展開，無任所大使吳運東、立法委員邱泰源、賴惠員，以及中華民國醫師公會全聯會理事長周慶明、秘書長張必正也到場共襄盛舉。

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WMA於1947年成立，由全球各地專業醫學組織組成，至今擁有116個國家的醫學協會、超過1000萬名醫師會員，在國際醫學領域具有指標性意義，且長期堅定支持台灣參與全球衛生領域，曾在2005年通過友我決議案，2021年更在世界大會通過「支持台灣以觀察員身分參與世界衛生組織及相關機制」決議文修正案，今年也持續致函世界衛生組織（WHO）幹事長譚德賽（Tedros），表達挺台參與WHA及WHO相關機制。

世衛行動團除了感謝WMA對台灣醫療水準及公衛表現肯定，後續討論話題聚焦在大流行病的應處機制及作為。

衛福部表示，台灣非常樂意與世界分享「台灣模式」的防疫機制，也期待未來能夠與WMA攜手努力，共同精進未來全球防疫策略，對全人類的健康與福祉，做出更多實質貢獻！

衛福部今日中午也在LINE官方帳號分享「台灣一直都在」宣傳影片，細數台灣成功培訓來自77個國家、共超過2000名國際醫療專業人士，也為拯救更多烏克蘭孩童的生命出一份心力，協助友邦維護孕婦母嬰健康，以及提供非洲援助，強調「就算國際處境充滿挑戰，台灣仍然努力發揮醫衛專業，溫暖照顧著世界上需要幫助的角落」。

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