薛瑞元：若無法出席WHA 將遞抗議信

台灣聯合國協進會理事史書華、台灣基進台北黨部主委吳欣岱、台灣聯合國協進會2023WHA宣達團團長張宗達醫師及杜承哲醫師等人昨赴中國常駐聯合國日內瓦辦事處代表團館舍前抗議，並表達訴求。（取自杜承哲醫師臉書粉絲頁）

2023/05/21 05:30

〔記者楊丞彧／綜合報導〕第七十六屆世衛大會（WHA）廿一日至卅日在瑞士日內瓦舉行，多年來我國因中國打壓，始終未獲邀請函、無法參與。衛福部長薛瑞元昨抵日內瓦受訪表示，本屆國際支持的層級提高，若台灣確定無法受邀與會，將透過友好管道遞抗議信函給世衛秘書處，「已經都準備好了」。

飛抵日內瓦「都準備好了」

中央社報導，薛瑞元率領我國政府「世衛行動團」已抵達日內瓦。薛表示，如果確定沒拿到邀請函，除了會在場外抗議，也會與友邦、理念相近國家討論WHO關切的議題，藉由雙邊或多邊會談交換意見，也感謝他們仗義為台灣發聲。

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另，數百名來自台灣及世界各國的台灣人與國際友人，昨聚集聯合國日內瓦辦事處前「三腳椅」廣場，控訴中國在國際上對台灣的打壓。部分遊行人士還前往中國常駐聯合國日內瓦辦事處代表團館舍前演出行動劇，以擊破「習病毒」紙板方式，抗議中國打壓台灣、隱瞞疫情等不當措施。

台灣聯合國協進會二○二三WHA宣達團團長張宗達說，台灣在衛生服務等方面是世界模範生，表達支持台灣加入聯合國之訴求。

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