WHA九大議題 薛瑞元：台灣有意願且有能力的夥伴

衛福部長薛瑞元表示，台灣許多政策是跟著世衛組織的目標前進，甚至做得更多，可以提供給其他國家參考 。 （記者邱芷柔攝）

2023/05/22 18:51

〔記者邱芷柔／台北報導〕76屆世界衛生大會已經在瑞士日內瓦開議，立法院社會福利及衛生環境委員會也首度安排到日內瓦考察，今（22日）台灣下午2點也特別透過視訊舉辦「世衛大會考察團視訊分享會議」，衛福部長薛瑞元表示，將根據WHA議程，從九大議題檢視台灣醫療衛生環境經驗與成果，台灣許多政策是跟著世衛組織的目標前進，甚至做得更多，可以提供給其他國家參考，並持續爭取加入WHA相關活動。

薛瑞元指出，此次大會重要討論議題包括，非傳染病防治、傳染病防治、全民健康覆蓋、婦幼及青少年健康、緊急醫療、病人安全、臨床試驗、藥品在地生產及心理健康等九大重點。

請繼續往下閱讀...

薛瑞元表示，在非傳染性疾病的防治上，台灣已經積極研擬國家慢性疾病防治計畫，將持續參採WHO的非傳染性疾病防治進程及科學實證，滾動調整相關防治措施，以達成降低非傳染性疾病的發生率並且減少過早死亡。

針對傳染病防治，薛說，將積極爭取參與國際衛生條例（IHR）的增修工作，提出我國的增修建議；此外，我國1995年起實施全民健保，推行「全民健康覆蓋」不遺漏任何一人，台灣已比其他國家有更好的成績，未來會走向全人照顧，「向前」結合預防保健，「向後」銜接長照。

對於婦幼和青少年健康，薛說，2021年至2024年投入28億元經費執行「優化兒童醫療照護計畫」，未來將持續並擴大推動；另在強化臨床試驗並轉化為衛生工具方面，薛提到，台灣相關法規及審查機制已與國際接軌，不過台灣人口數不多，要獨立完成臨床試驗，有比較不足的地方，因此台灣也樂意加入全球多國、多中心的試驗，以此獲得優先引進新藥、新器材的機會。

薛瑞元也表示，未來會經由健保政策和藥品政策互相配合，持續強化我國藥品及原料藥的自產能力；緊急醫療服務方面，薛也提到，WHA特別強調在全民健康覆蓋下，強化急救為重症診療及手術綜合服務，未來台灣會特別針對「大量傷病患的災難和特殊狀況」像是戰爭等，規劃整個醫療體系如何即時因應，過兩天代表團也會到瑞士首都參訪，考察民防救難措施，作為未來施政參考。

薛瑞元說，在病人安全方面，我國每2年邀集專家研修醫院和診所的病人安全目標、策略及做法，與全球病人安全行動接軌，這方面的努力已經20幾年，會持續進行。而針對「心理健康」，近年立院通過自殺防治法，此外相較之下，我國在健保體系下發生藥物濫用的機率較少，未來也會持續把關。

薛瑞元總結，觀察WHA提出的九大議題，可以發現台灣有專業，努力方向也符合WHO強調的目標，甚至做得更多，台灣有意願也有能力，可以提供給全世界其他很多國家參考，會持續來爭取加入WHA相關活動，把台灣經驗和台灣價值輸出，深化與其他國家的夥伴關係。

薛瑞元也重申，台灣要加入WHA不是要求別人的憐憫，而是讓台灣有更多機會可以貢獻於全球公共衛生醫療議題，希望台灣能夠成為全球公共衛生網絡的一員，而不是被排除、遺漏。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法