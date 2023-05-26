「核保護傘」遭特定媒體扭曲操作 外交部批「刻意營造部會矛盾假象」

外交部針對「核保護傘」相關議題提出說明。（記者楊丞彧攝）

2023/05/26 23:32

〔記者楊丞彧／台北報導〕中國對台軍事威脅日益升高，對於美國是否將台灣納入「核保護傘」相關議題，外交部長吳釗燮本月22日在立法院外交及國防委員會答詢時表示，美方「跟我們之間有所溝通」，惟討論內容不適合公開說明。然而，有特定媒體近日以此大作文章，扭曲相關言論原意。

對此，外交部今（26）日直指，有關特定媒體連日以撰文或讀者投書的方式，扭曲吳釗燮部長日前在立法院發言內容，錯誤解讀原意，並刻意製造部會首長間矛盾的印象，企圖從政府內部進行挑撥、破壞民眾對政府信心。外交部對媒體未能依據事實報導及相關讀者投書的說法，表示非常遺憾。

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外交部表示，吳釗燮部長日前有關立委就核保護傘提問之回應，先前已有完整且清楚的說明。然而，「特定媒體」長期以來慣以錯誤資訊，在未經查證的情況下，不時刻意扭曲台美國安人士的公開發言，持續散布不實言論。外交部對此批評，這不僅刻意將美國協助我國強化自我防衛能力的作為視爲挑釁，並不斷以中國的視角，視中國對台的威脅爲理所當然。

外交部直指，這種斷章取義並惡意解讀的手法，搭配陰謀論及疑美論的層層包裝，其核心就是在刻意製造部會間矛盾的假象，以混淆國人視聽，最終目的還是在分化台美關係，動搖我國人一致團結對外的士氣與決心，以及弱化國際社會對台灣的支持。外交部再次呼籲國人明辨是非，更請特定媒體停止販售戰爭恐懼，製造國家安全的風險。

外交部日前表示，吳釗燮在立法院外交及國防委員會接受質詢時，被問到我國是不是應該向美國爭取納入核保護傘時？吳明確回答：「我國政策是不發展核武、不儲存核武、也不使用核武，立場明確。也因此任何國家使用核武威脅台灣，是不能夠接受的事情，那也因如此，其他有相同訴求的好朋友，跟我們之間有所溝通。有關我們台灣跟美國之間就這個議題的討論，不適合在這裡說明。」

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