台灣納美核保護傘「不宜公開」 吳釗燮證實台美有溝通

美國是否將台灣納入核保護傘，外交部長吳釗燮昨在立法院外交及國防委員會答詢時證實，美方就此議題「跟我們之間有所溝通」，惟討論內容不適合公開說明。（記者朱沛雄攝）

2023/05/23 05:30

〔記者呂伊萱／台北報導〕中國對台軍事威脅日益升高，美國是否將台灣納入核保護傘，近年成為政學界討論議題之一。外交部長吳釗燮昨在立法院外交及國防委員會答詢時證實，美方就此議題「跟我們之間有所溝通」，惟討論內容不適合公開說明。

G7聯合文件 指中國發展核武不透明

民眾黨立委邱臣遠質詢時指出，此次七大工業國集團（G7）峰會設在廣島有另一層意義，就是訴求這個裁減核武的議題，會後也發表聯合文件「廣島願景」，內容指中國發展核武缺乏透明性，對世界及地區而言是憂慮，藉此也呼應台海安全的隱憂及中國對台亦存在核武威脅，那我國是否爭取美國將台灣納入核武保護傘？

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吳強調 不接受任何國家用核武威脅

吳釗燮答詢表示，這個問題的確非常重要，我國政策是不發展核武、不儲存核武、也不使用核武，立場明確。因此任何國家用核武威脅台灣，是不能接受的事情，也因如此，其他「有相同訴求的好朋友」，跟我們之間也「有所溝通」。不過台美之間就這議題的討論，不適合在此說明。

美國是否將台灣納入核保護傘一事，近年在美國國會兩院都有議員提出台灣防衛相關提案，內容就包括要求美國政府評估使用核子武器，嚇阻共軍侵犯台灣。另外美國國際政治著名學者米爾斯海默今年在媒體採訪中曾主張，「與美密切合作，讓美國的核保護傘牢牢地保護台灣，才符合台灣的利益」。

關於動用核武強化護台嚇阻力，美國行政部門目前並未表態。

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