馬斯克又爆舔共言論 吳釗燮點名回擊1句話嗆爆

2023/05/21 00:46

〔編譯盧永山/綜合報導〕美國電動車大廠特斯拉創辦人馬斯克(Elon Musk)5月18日接受美國CNBC訪問時指稱,「奪取台灣是中國的既定政策,全球應該嚴肅對待中國的表述」,甚至認為,「此事在一定程度上是不可避免的」。對此,我國外長吳釗燮19日在推特發文反擊,民主自由的價值應該高於金錢的價值。

吳釗燮針對馬斯克的評論在推特上發文指出:「中國共產黨的霸凌和威脅令人關切,特別是對那些堅持自由與和平的人而言;北京全球擴張的野心破壞了基於規則的國際秩序和現狀。埃隆.馬斯克先生,除了錢(money),還有一種我們稱為價值(VALUES)的東西。」

根據「美國之音」報導,吳釗燮在回應馬斯克的推文中,除了將錢和價值做對比,還特別將價值這個英文字的每個字母都用大寫加以強調;且吳釗燮是透過台灣外交部的官方推特帳號,以他英文姓名的縮寫JW發出推文,似乎意在強調他是表達個人的意見。

馬斯克在上海擁有全球最大的特斯拉電動車超級工廠,而且該廠生產的特斯拉汽車除了外銷到其他國家外,在中國的市佔率也相當高。

針對吳釗燮的推文,名為Taylor@TaylorIndiana的推友回應指出:「考慮到中國和中國共產黨鎮壓言論自由,馬斯克毫無道德價值,只在乎他的銀行帳戶。」

這並非馬斯克首次在台灣問題上發表讓台灣不滿或引發爭議的評論。去年10月7日馬斯克在接受英國「金融時報」訪問時,曾建議為台灣設立一個條件優惠的「特別行政區」,聲稱此舉雖然不會令所有人都滿意,卻可以讓台灣擁有比香港更寬鬆的安排。但他這番建議立即遭到台灣政府的嚴詞拒絕和抨擊。

The #CCP’s bullying & threats are a concern, especially for those who would rather stay free & democratic. The #PRC expansionist policy violates rules-based international order & the status quo. Mr. @ElonMusk, other than money, there is something we call VALUES. JW https://t.co/SWwjjQLr00