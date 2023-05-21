為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    馬斯克又爆舔共言論 吳釗燮點名回擊1句話嗆爆

    外交部長吳釗燮在推特發文批評馬斯克（見圖）最近針對中國試圖吞併台灣一事所作的發言，強調民主自由的價值應該高於金錢的價值。（路透）

    外交部長吳釗燮在推特發文批評馬斯克（見圖）最近針對中國試圖吞併台灣一事所作的發言，強調民主自由的價值應該高於金錢的價值。（路透）

    2023/05/21 00:46

    〔編譯盧永山／綜合報導〕美國電動車大廠特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）5月18日接受美國CNBC訪問時指稱，「奪取台灣是中國的既定政策，全球應該嚴肅對待中國的表述」，甚至認為，「此事在一定程度上是不可避免的」。對此，我國外長吳釗燮19日在推特發文反擊，民主自由的價值應該高於金錢的價值。

    「馬斯克先生，除了錢，還有一種我們稱為價值的東西」

    吳釗燮針對馬斯克的評論在推特上發文指出：「中國共產黨的霸凌和威脅令人關切，特別是對那些堅持自由與和平的人而言；北京全球擴張的野心破壞了基於規則的國際秩序和現狀。埃隆．馬斯克先生，除了錢（money），還有一種我們稱為價值（VALUES）的東西。」

    根據「美國之音」報導，吳釗燮在回應馬斯克的推文中，除了將錢和價值做對比，還特別將價值這個英文字的每個字母都用大寫加以強調；且吳釗燮是透過台灣外交部的官方推特帳號，以他英文姓名的縮寫JW發出推文，似乎意在強調他是表達個人的意見。

    馬斯克在上海擁有全球最大的特斯拉電動車超級工廠，而且該廠生產的特斯拉汽車除了外銷到其他國家外，在中國的市佔率也相當高。

    針對吳釗燮的推文，名為Taylor@TaylorIndiana的推友回應指出：「考慮到中國和中國共產黨鎮壓言論自由，馬斯克毫無道德價值，只在乎他的銀行帳戶。」

    這並非馬斯克首次在台灣問題上發表讓台灣不滿或引發爭議的評論。去年10月7日馬斯克在接受英國「金融時報」訪問時，曾建議為台灣設立一個條件優惠的「特別行政區」，聲稱此舉雖然不會令所有人都滿意，卻可以讓台灣擁有比香港更寬鬆的安排。但他這番建議立即遭到台灣政府的嚴詞拒絕和抨擊。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    G7領袖聯合聲明連3年提及台灣 外交部：全球共同議題
    2023/05/20 22:50

    G7領袖聯合聲明連3年提及台灣 外交部：全球共同議題
    馬來西亞脫口秀演員又辱華 羅傑叔叔調侃中國遭微博禁言
    2023/05/20 17:08

    馬來西亞脫口秀演員又辱華 羅傑叔叔調侃中國遭微博禁言

    升息末端雙收益組合
    美商界警告：若台灣被中共拿走 就像砍掉我們大腦
    2023/05/20 17:03

    美商界警告：若台灣被中共拿走 就像砍掉我們大腦
    微軟收購動視暴雪 中國無條件批准放行
    2023/05/20 15:56

    微軟收購動視暴雪 中國無條件批准放行
    憂共軍被打爛？經濟學人揭中國超怕台灣引進星鏈
    2023/05/20 14:27

    憂共軍被打爛？經濟學人揭中國超怕台灣引進星鏈
    中國突襲搜查爆寒蟬效應 美思明智撤離香港職員
    2023/05/20 08:15

    中國突襲搜查爆寒蟬效應 美思明智撤離香港職員
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播