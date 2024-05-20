傅崐萁提「國6東延」等3案是什麼？何煖軒剖析3大難題

中華軌道車輛工業發展協會理事長何煖軒說明重大工程所需程序。（何煖軒提供）

2024/05/20 23:52

〔記者蔡昀容、吳亮儀／台北報導〕國民黨立法院黨團總召傅崐萁為加強東部建設，提出環島高鐵、花東快、國6東延等3大草案，預算合計恐達兩兆元，究竟可不可行？中華軌道車輛工業發展協會理事長何煖軒分析這3項工程，點出經費龐大、施工困難、環境影響評估等問題。

傅崐萁為加強東部建設，提出「環島高速鐵路建設特別條例」、「花東快速公路建設特別條例」、「國道6號東延花蓮建設特別條例」3大草案，其中「環島高鐵」與「花東快」兩案已列入立法院院會討論事項，若無共識，藍營就能以人數優勢表決通過。

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軌道協會理事長何煖軒受訪時指出，「花東快」明定2500億元，「國6東延」穿越中央山脈估計要8000億元以上，「環島高鐵」指台灣高鐵由宜蘭站延伸至花蓮縣、台東縣，並銜接至屏東縣六塊厝站，金額恐達兆元以上。

何煖軒表示，「國6東延」初擬路廊約90公里，長度接近世界第三長的公路隧道，路廊範圍內有3處大型崩坍地，行經野生動物保護區，且尚存地熱、斷層、岩爆、湧水等不確定因素，工程難度極高，再經可行性評估、環評等程序，恐怕「搞20年也不會出來」，還有運安會委員直言，溫度破百地熱環境，幾乎不可能施工，除非改線、重新研議。

且以目前的高鐵為例，從1987年起開始評估其可行性，直到2000年開工、2007年通車，時間長達20年，目前高鐵的負債比率約85%到90%；國道五號南港頭城段（第一階段）長度約30公里，從1989年前期作業期間、核定計畫，到1991年開工，直到2006年才通車，原規劃6年完工，實際長達15年才完工；工程需足夠時間評估，進行可行性研究、整體規劃、設計、環評等，僅匡列10年、12年，時間絕對不足。

何煖軒說，針對東部交通，政府早就規劃打造全台一日生活圈，交通部2020年政策白皮書載明「西高鐵，東快鐵」，也祭出花東鐵路雙軌電氣化計畫，提高鐵路時速至160公里，將「台北至花蓮」及「高雄至台東」車程縮短至90分鐘內；若推「環島高鐵」恐擱置快鐵計畫。

何煖軒指出，東部人口較少，目前高鐵絕大多數靠商務旅客支撐，觀光的旅客占比很少，若要在東部也蓋高鐵，極大可能得靠國家持續補助，「那就無法永續經營了」，不能長期靠這樣營運。

中華軌道車輛工業發展協會理事長何煖軒以台灣西部高鐵為例，從評估可行性到通車，耗時20年。（何煖軒提供）

中華軌道車輛工業發展協會理事長何煖軒以國道五號為例，原規劃6年完工，實際上花15年完工。（何煖軒提供）

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