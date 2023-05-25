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    霞海城隍廟參香 賴清德：守護台灣讓代代子孫安居樂業

    副總統賴清德到迪化街霞海城隍廟參香，立委何志偉、立委參選王世堅陪同。（記者劉信德攝）

    副總統賴清德到迪化街霞海城隍廟參香，立委何志偉、立委參選王世堅陪同。（記者劉信德攝）

    2023/05/25 21:10

    〔記者楊心慧／台北報導〕副總統賴清德今天到霞海城隍廟參香，他致詞時堅定地說，扛起守護台灣的重責大任，他絕對責無旁貸，並全力以赴，將守護台灣的主權、維護台海和平穩定的現狀，維護台灣的民主自由憲政體制，讓代代子孫能在台灣的土地上安居樂業。

    賴清德由立委何志偉、台北市第二選區（大同、士林）立委參選人王世堅、賴清德競選總統辦公室發言人兼台北市議員趙怡翔、台北市黨部主委張茂楠等人陪同參拜，擠滿支持者，廟方也熱情歡迎，高喊「賴神，我愛你」，祝賴清德凍蒜，氣氛熱絡。

    賴清德致詞時說，霞海城隍廟已來台203年，他代表總統蔡英文、霞海城隍爺在大稻埕成為保安護民最重要的信仰中心，他衷心的感謝。霞海城隍廟位於「雞母穴」，帶來財富與發展，成就大稻埕繁榮發展進步，盼霞海城隍爺也能夠保佑台北市與整個台灣經濟繁榮發展。

    賴清德說，他將全力以赴扛起守護台灣的重責大任，守護台灣的主權、維護台海和平穩定的現狀，維護台灣的民主自由憲政體制，讓代代子孫能在台灣的土地上安居樂業；同時他也幫即將投入選舉的王世堅拉票，希望大家能夠支持。

    不過會後媒體詢問賴清德，如何團結在初選廝殺激烈的王世堅與何志偉，以及是否找「雞排妹」鄭家純選中正萬華區立委，但賴清德並未有回應。

    副總統賴清德到迪化街霞海城隍廟參香，向現場群眾揮手致意。（記者劉信德攝）

    副總統賴清德到迪化街霞海城隍廟參香，向現場群眾揮手致意。（記者劉信德攝）

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