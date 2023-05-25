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    首頁　>　政治

    重申不考慮擔任侯友宜副手 柯志恩：有比我更優秀的人選適合

    國家政策研究基金會舉辦《國家新政，重返執政》啟航記者會，由國家政策研究基金會執行長柯志恩（左二）主持，國家政策研究基金會召集人陳學聖（左一）、陳宜民（右起）、林祖嘉出席，針對各領域發表願景。（記者羅沛德攝）

    國家政策研究基金會舉辦《國家新政，重返執政》啟航記者會，由國家政策研究基金會執行長柯志恩（左二）主持，國家政策研究基金會召集人陳學聖（左一）、陳宜民（右起）、林祖嘉出席，針對各領域發表願景。（記者羅沛德攝）

    2023/05/25 17:24

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    「侯柯配」也破局？侯友宜：尊重柯志恩的思考與規劃

    〔記者施曉光／台北報導〕國民黨總統參選人侯友宜競選搭檔問題，從最初黨內力推「侯柯（志恩）配」、「侯盧（秀燕）配」，再到「侯郭（台銘）配」，以及近日傳聞的「侯管（中閔）配」，全都只是報派消息，早在國民黨確定總統徵召人選之前，就已多次被點名的國民智庫執行長柯志恩，過去不只一次表態自己的目標是2026年的高雄市長選舉，今日她受訪時再度強調，自己的答案一致，始終如一，完全不考慮擔任副手。

    柯志恩表示，侯友宜才剛獲徵召，應該有非常多比她更優秀的人選更適合，自己就是扮演智庫的角色，提供政策建議，目前當務之急就是把政策完整化，提出問題的解方，這就是智庫的角色。

    柯志恩說，國民黨一定會提出非常具有國際觀，在各方面條件都非常好的副總統候選人。

    對於媒體提及如果她跳下來，可以幫侯友宜帶來一波慶祝行情，柯志恩則說，她今天已經跳出來主持智庫記者會了。

    柯志恩還說，有關副總統人選問題，黨中央與侯陣營團隊應該會做廣泛徵詢，不急於此時公布。

    黨內人士認為，雖然表面上看似侯友宜搭檔人選喬不定，但問題應該不大，而且目前距離確定人選的時間還早，侯陣營並不急著掀底牌。

    這位人士還說，4年前的國民黨總統參選人韓國瑜直到11月間才公布搭檔副手，雖然時間的確較晚，但這次總統選舉到目前為止，民進黨與民眾黨的副手人選也都仍未出現，侯陣營自然也就不急，至少在7月23日全代會之前都不必急著攤牌。

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