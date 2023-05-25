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    首頁　>　政治

    侯友宜酸度爆表 譏賴清德反黑金成績「零信賴」

    綠委陳歐珀捲im.B詐騙事件，新北市長侯友宜譏副總統賴清德的反黑金、反貪腐讓人民「零信賴」。（記者許倬勛攝）

    綠委陳歐珀捲im.B詐騙事件，新北市長侯友宜譏副總統賴清德的反黑金、反貪腐讓人民「零信賴」。（記者許倬勛攝）

    2023/05/25 12:51

    〔記者許倬勛／新北報導〕「不動產借貸媒合平台im.B」爆出25億元詐騙風暴，引發社會譁然，負責人曾國緯與多名政治人物交好，其中有藍有綠，民進黨點名新北市長侯友宜也曾是座上賓，侯今受訪強力回擊，澄清與詐團毫無關係，「歡迎民進黨來查我」更劍指民進黨聲稱要反貪腐、反黑金，但迄今毫無進展，更諷副總統賴清德讓人「零信賴」。

    「趕快來查我，拜託！」侯友宜今出席新北市適性生涯技藝領航表揚活動，會後被問及綠營指涉侯與詐團有所連結，侯臉色微慍、罕見動怒，他說，司法單位在執政黨手中，請民進黨趕快徹查他與詐團有何關係。

    侯友宜說，民進黨執政之始就稱要反貪腐、反黑金，但是7年過去了，貪腐、黑金有減少嗎？副總統賴清德稱要以高標準檢驗所有民進黨員，與im.B牽涉最深的綠委陳歐珀查清楚了嗎？黑金愈打愈多、貪腐愈來愈多，如何讓人民信賴政府，侯更譏諷賴清德是「零信賴」，黑金不掃如何顧台灣。

    媒體追問陳歐珀遭爆料，2020年時曾帶著交通部官員在考察後至im.B主嫌之一的曾耀鋒豪宅開趴，侯也對此發表看法，侯認為im.B事件值得大家思考，詐團提供豪車、房子給握有實權的人，希望司法單位趕快釐清，徹查違法嚴辦。

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